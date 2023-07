Wann brauchen Sie welches Kabel?

Ein E-Auto soll unkompliziert zu laden sein. Doch so einfach ist das Laden in der Praxis für viele Autofahrer nicht. Und damit meinen wir ausnahmsweise nicht, dass es nach wie vor bei den öffentlichen Ladepunkten hapert. Nein, schon bei der Wahl des richtigen Ladekabels sind die Fahrer, vermutlich auch im Fuhrpark. zumindest anfangs unsicher. Welches darf es also sein?

Das kommt wie so oft darauf an. Fest steht, dass die Kombination aus Ladekabel und Stecker neben der Lademöglichkeit und dem Ladesystem des Fahrzeugs entscheidend dafür ist, wie effizient und fix der Ladevorgang erfolgt. Je nachdem, wie ungünstig die Ladestation etwa in der Tiefgarage angebracht ist, ist das Kabel vom Hersteller aber auch mal kurz.

Zu Hause sind Sie mit einem Mode-3-Kabel und Typ-2-Stecker für die Wallbox am besten beraten. Ein Mode-2-Kabel lässt sich hier zur Not auch an der Haushaltssteckdose anschließen, das ist aber wegen der Belastung der Leitung und der extrem langen Ladezeit nicht zu empfehlen. An die meisten öffentlichen AC-Ladestationen, die in der Regel eine Typ 2-Steckdose haben, lässt sich ebenfalls jedes Mode 3-Ladekabel anschließen. Öffentliche DC- bzw. Schnellladesäulen haben eigene Kabel.

Was ist bei Länge und Form gut?

Darüber hinaus fragt sich beim Kauf eines neuen Kabels auch: Soll es lieber kurz oder lang sein? Pauschal lässt sich das schwer sagen. Ein kurzes Kabel kann leichter verstaut werden, ein langes bietet Ihnen bei ungünstigen Parksituationen mehr Flexibilität. Nachteile des langen Kabels: Es ist teurer, sperriger, liegt beim Laden schnell im Dreck. Bei letzterem Problem kann zwar ein Spiralkabel helfen, das kann aber zu Schäden am Lack führen. Beachten sollten Sie bei längeren und dickeren Kabeln: Sie haben eine höhere Verlustleistung, für jeden Meter Kabellänge gehen etwa drei Watt verloren.

Am besten Sie besorgen sich ein mobiles Kabel für unterwegs, das länger ist. Und für zu Hause nutzen sie ein kurzes Kabel. Als Faustregel für die Länge eines mobilen Kabels gilt: Länge plus Breite ihres E-Autos ergeben seine Mindestlänge. Wenn Sie noch ein oder zwei Meter drauflegen, sollten Sie jede Ladestation erreichen.