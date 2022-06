Ohne Starterbatterie geht beim E-Auto nichts

Beim E-Auto denken wir gemeinhin an die große Traktions- oder Hochvoltbatterie, die das Auto mit Energie versorgt. Dabei haben die in Ihrem Fuhrparkmanagement verwalteten Elektroautos noch eine weitere Batterie: die ganz normale 12-Volt-Starterbatterie. Sie ist nötig, um das Hochvoltsystem zu starten, abzuschalten und seine Leistung zu überwachen.

Ohne die 12-Volt-Batterie ist es dem Batteriemanagementsystem nicht mehr möglich, den Akku zu starten oder weiter zu laden. Ohne die 12-Volt-Batterie geht auch die ganze Bordelektronik des E-Autos nicht mehr, also kein ABS, keine Airbags, Lichter oder Radio. Die Idee, die Starthilfe aus der Antriebsbatterie zu beziehen, erübrigt sich an dieser Stelle auch: Sie ist ohne die Starterbatterie gar nicht mit dem Hochvoltnetz verbunden.

Starterbatterie ist auch bei E-Autos eine Pannenursache

Ebenso wie die Starterbatterie eines Verbrenners kann die eines Elektroautos im Laufe der Zeit schwächeln oder plötzlich mal leer sein. Das gilt vor allem nach langen Standzeiten, in denen sich die Batterie entlädt, oder wenn das Licht beim Parken lange an war. Nicht umsonst liegen Batterieprobleme in der ADAC-Pannenstatistik beim E-Auto genauso wie bei Autos, die mit Benzin oder Diesel fahren, weit vorne.

Bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ist in solchen Fällen die Starthilfe mit einem Starthilfekabel der erste Gedanke. Doch geht das auch beim E-Auto? Oder liegen die Dinge hier wegen des unterschiedlichen Antriebskonzepts anders? Und muss das Fahrzeug, das dem E-Auto Starthilfe gibt, besondere Voraussetzungen erfüllen?

E-Autos lassen sich nicht anschieben

Tatsächlich müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Grundsätzlich ist jedes andere Auto geeignet, um dem E-Auto Starthilfe zu geben. Dabei spielt die Antriebsart des Helfers keine Rolle. Sie brauchen dafür auch kein besonderes Startkabel, es werden wie bei allen Fahrzeugen mit dem roten Kabel die Pluspole sowie mit dem schwarzen die Minuspole verbunden. Anschließend sollten Sie eine Weile fahren, damit die 12-Volt-Batterie wieder aufgeladen wird. Ebenso können Sie natürlich mit einem Elektroauto anderen Fahrzeugen mit leerer Batterie Starthilfe leisten. Was hingegen nicht geht: Ein Elektroauto lässt sich nicht wie ein Verbrenner durch Anschieben starten.