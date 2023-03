Was kann ein Leuchtkennzeichen besser?

Das Kennzeichen eines Fahrzeugs sollte immer gut zu erkennen sein. Darum ist die hintere Kennzeichenleuchte für Kraftfahrzeuge und Anhänger auch Pflicht. Wenn Sie wollen, dass die Nummernschilder in Ihrem Fuhrpark noch besser gesehen werden, können Sie zudem eine selbstleuchtende Variante wählen.

Der große Vorteil von Leuchtkennzeichen ist ihre optische Strahlkraft: Denn hier wird das ganze Kennzeichen gleichmäßig und hell ausgeleuchtet. Gleichzeitig blendet es andere Fahrer dabei nicht. Es bilden sich auch weniger Schatten durch Lichtkegel oder Reflexionen. Dadurch ist es viel besser sichtbar als herkömmliche Nummernschilder, die teils bei schlechten Sichtverhältnissen schlecht wahrnehmbar sind, und trägt damit auch zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei. Selbst bei Nebel, Schnee oder Regen sind selbstleuchtende Kennzeichen, die in jede Kennzeichenhalterung passen, sehr gut sowie schnell zu sehen. Damit kann die Gefahr von Auffahrunfällen entscheidend verhindert werden. Nicht zuletzt: Das Leuchtkennzeichen ist praktisch aus jedem Winkel gut zu lesen und weil es sehr flach ist auch platzsparender.

Brauchen Sie eine spezielle Zulassung?

Im Laufe der letzten 20 Jahre gab es verschiedene Systeme der selbstleuchtenden Nummernschilder. Heute werden sie in der Regel mit einer elektrolumineszierenden Folie und LED-Technik hergestellt. Wer ein selbstleuchtendes Nummernschild kauft, kann dann auf die äußeren Kennzeichenleuchten verzichten. Man muss der Zulassungsbehörde allerdings die Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG) vorlegen. Dann wird das in der Regel problemlos abgestempelt. In den Fahrzeugbrief muss es übrigens nicht eingetragen werden. Es ist jedoch sinnvoll, die Bauartgenehmigung für den Fall einer Kontrolle immer im Fahrzeug dabei zu haben.

Welchen Nachteil haben selbstleuchtende Kennzeichen?

Fazit: Eine sinnvolle Errungenschaft ist ein selbstleuchtendes Kennzeichen durchaus. Denn anders, als man spontan meinen möchte, ist es keine bloße Spielerei, sondern kann die Sicherheit im Straßenverkehr durch seine erstklassige Sichtbarkeit erhöhen, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Das einzige Manko bleibt hier bislang der Preis. Während ein normales Nummernschild um die 15 Euro kostet, werden für die selbstleuchtende Variante ca. 130 Euro fällig.