Am Steuer darf man gar keinen Alkohol trinken

Auch das ist in dieser Absolutheit falsch. Jedenfalls, wenn Sie dabei nicht mehr als die gesetzlich erlaubten 0,5 Promille erreichen. Fahren Sie auffällig, etwa in Schlangenlinien, oder verursachen einen Unfall, ist schon bei 0,3 Promille Schluss. Aber grundsätzlich ist es nicht verboten, während der Fahrt z.B. an einem Bier zu nippen, wenn Sie unterhalb der relevanten Promillegrenzen bleiben. Ausnahme: Sie sind Fahranfänger in der Probezeit und/oder unter 21, dann gilt die 0,0-Promille-Grenze.