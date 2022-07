Kostenkontrolle ist bei den aktuellen Kraftstoffpreisen ziemlich gefragt. So erfahren Sie, was Ihr Auto tatsächlich verbraucht.

Durchschnittsverbrauch weicht von Herstellerangaben ab

In Zeiten, in denen für alle Fahrzeuge im Fuhrpark an der Tankstelle regelmäßig ein Preisschock erfolgt, wird die Frage nach dem Kraftstoffverbrauch besonders relevant. Die Angaben der Hersteller sind hier meist wenig hilfreich, weil die Realität von den genormten Bedingungen erheblich abweicht. Je nach Kriterien wie Fahrweise, Beladung, Stadt- oder Autobahnverkehr kann der tatsächliche Verbrauch ziemlich schwanken.

Insofern macht es Sinn, hier selbst genauer nachzurechnen, was das Auto tatsächlich auf 100 Kilometer an Diesel oder Benzin verbraucht. So sieht man direkt, ob sich die jüngsten spritsparenden Maßnahmen wie vorausschauendes Fahren auszahlen. Unabhängig von der reinen Kostenfrage kann der Durchschnittsverbrauch auch frühzeitig Hinweise auf Fahrzeugprobleme wie defekte Bremskolben oder Lager geben.

Manuelle Berechnung oder Bordcomputer?

In vielen Fällen muss man heutzutage eigentlich nicht mehr selbst nachrechnen. Moderne Fahrzeuge bieten in der Regel die Möglichkeit, den Verbrauch per Knopfdruck im Bordcomputer abzurufen. Wer will, kann sich sogar permanent anzeigen lassen, wie der Verbrauch von Sekunde zu Sekunde schwankt.

Doch falls Ihr Fahrzeuge diese Anzeige nicht hat, ist das kein Problem. Manuell nachzurechnen ist ohnehin die genauste Methode und noch dazu ziemlich einfach. Sie tanken dafür das Auto komplett voll und stellen anschließend den Tageskilometerzähler auf Null. Nun kommt quasi Ihre Testfahrt. Wichtig dabei: Kurzstrecken sind ungeeignet, Sie sollten schon über 100 Kilometer kommen. Anschließend fahren Sie erneut zur Zapfsäule, möglichst bei derselben Tankstelle, möglichst wieder richtig voll tanken.

Angenommen, Sie tanken nun exakt 8,5 Liter nach, bis der Tank wieder voll ist, und sind 120 Kilometer gefahren. Dann rechnen Sie: 8,5 x 100 : 120. Das ergibt in dem Fall einen Verbrauch von 7,083 Litern auf 100 Kilometer.