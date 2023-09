Seit 2018 ist eCall in neuen Fahrzeugmodellen Pflicht

Bei einem schweren Unfall kommt es darauf an, dass die Rettungskräfte schnell zur Stelle sind. Insofern ist es für die Nutzer im Fuhrpark eine gute Nachricht, dass seit 2018 in allen neuen Fahrzeugmodellen bis 3,5 Tonnen in der EU das eCall-System Pflicht ist. Mit diesem automatischen Notruf will die EU gewährleisten, dass schneller Hilfe von Notärzten und anderen Rettungskräften am Unfallort ist und die Anzahl der Verkehrstoten sinkt. Ziel ist es, dass durch eCall bis zu zehn Prozent weniger Menschen sterben.

Wie funktioniert der automatische Notruf?

eCall steht dabei für "emergency call", also Notfallanruf. Dieser wird nach einem schweren Unfall automatisch abgesetzt. Was den Vorteil hat, dass selbst dann ein Notruf gesendet wird, wenn der Fahrer bewusstlos ist. Ist der Fahrer ansprechbar, kann er dann weitere Details per Sprachverbindung durchgeben. Die wesentlichsten Daten, zum Beispiel über den Ort des Unfalls, die Art der Auslösung (manuell oder automatisch) oder das Fahrzeug und die Anzahl der Insassen werden aber ohnehin gleich mitgesendet. Das System ist dank Crash-Sensoren auch in der Lage, einen schweren Unfall von einem Parkrempler zu unterscheiden. Im letzteren Fall macht eCall nichts.

eCall kann auch bei einer Herzattacke helfen

Darüber hinaus ist die Taste manuell bedienbar. Das wiederum kann man nutzen, wenn ein anderer Notfall wie eine Herzattacke eintritt. Genutzt werden für eCall Mobilfunk und Satellitenortung. Das System hat ein Steuergerät mit eigener SIM-Karte für die Datenanbindung. Es braucht einen Empfänger für GPS- und Galileo-Ortungsdaten, außerdem eine Mobilfunkantenne, eine Verbindung zum Airbag-Steuergerät sowie eine Freisprechanlage.

Können Sie eCall auch nachrüsten?

Wichtig: eCall ist nicht gedacht, um bei technischen Störungen wie einer Panne Hilfe zu holen. Dafür ist weiterhin ausschließlich der Pannenservice zuständig, zum Beispiel der ADAC. Alle Fahrzeugmodelle mit einer Typgenehmigung vor dem 31. März 2018 müssen eCall nicht nachrüsten. Wer es dennoch wünscht, kann zumindest auf ähnliche Systeme zurückgreifen, die über den Zigarettenanzünder und eine Smartphone-App betrieben werden.