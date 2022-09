Reifen müssen fachgerecht entsorgt werden

Reifen gehören beim Auto zu den Dingen, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Schon alleine zum Wohle der Verkehrssicherheit sollten sie bei allen Fahrzeugen im Fuhrpark immer dann weg, wenn ihr Profil zu gering, ihr Material zu verschlissen oder schlicht ihr Alter zu hoch ist. Wichtig ist dann eine entsprechende fachgerechte Entsorgung der Pneus, für die normalerweise etwa 2 bis 8 Euro pro Reifen fällig werden. Für den Preis spielt unter anderem eine Rolle, wo Sie die Reifen abgeben und ob Sie sie selbst bringen oder abholen lassen.

Reifen-Wieververwerter und Bauernhöfe fragen

Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, Altreifen zum Nulltarif zu entsorgen – und zwar so, dass Sie alle gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Eine Anlaufstelle sind hier Unternehmen, die gezielt alte Reifen verwerten, z.B., um runderneuerte Reifen daraus zu machen, und ihre Annahme daher gratis anbieten. Ebenfalls eine gute Adresse: Örtliche Bauhöfe, diese können Sie z.B. erfragen, indem Sie bei der Gemeinde nachhaken. Selbst wenn die Bauhöfe dann doch eine Gebühr verlangen sollten, ist diese meistens besonders gering, etwa im Vergleich zu der einer Mülldeponie. Insofern gibt es auch hier Sparpotential.

Beim Reifenkauf nehmen Händler Altreifen meist kostenlos an

Eine weitere Option sind Bauernhöfe, die Reifen oft als Gewicht für Abdeckungen einsetzen. Die einfachste Variante ist jedoch, sich einen Satz neuer Reifen zu kaufen. Hierbei nehmen die Reifenhändler Ihre ausrangierten Pneus als Serviceleistung in der Regel kostenlos an.

Ein Extratipp für alle, die mit den Reifen gleich ihre Alufelgen entsorgen wollen: In dem Fall steuern Sie einen Schrotthändler an. Denn hier bekommen Sie für die Alufelgen sogar etwas Geld, was die geringe Gebühr für die Autoreifen ausgleichen sollte.