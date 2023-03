Durch die Zweitwagenversicherung bessere SF-Klassen bekommen

Viele Autofahrer, nutzen nicht das Sparpotential, das sich ihnen bei der Kfz-Versicherung bieten kann. Das gilt auch für die Zweitwagenversicherung. Denn mit mindestens zwei Autos, das wird jeder Fuhrpark wissen, hat man natürlich höhere laufende Kosten. Diese lassen sich oft reduzieren, wenn Sie Ihre Erstversicherung nach einem zweiten Versicherungsvertrag fragen.

Fahranfänger können so die SF-Klasse 0 umgehen

Der Vorteil ist, dass der Versicherer bereits Erfahrungen mit Ihnen gesammelt hat. Speziell, wenn Sie bisher sehr lange unfallfrei gefahren sind, bekommen Sie daher für den Zweitwagen oft eine deutlich bessere Schadenfreiheitsklasse. Normalerweise würde man ohne einen vorhergehenden Vertrag, in dem man jahrelang in der SF-Klasse aufgestiegen ist, bei der teuren SF-Klasse 0 anfangen.

Wie weit Sie bei einer Zweitwagenversicherung besser eingestuft werden, hängt vom einzelnen Versicherer ab. Manche bieten nur SF-Klasse 1/2 an, andere 2 bis 3, wieder andere SF-Klasse 20 oder mehr. In der Regel gilt: Maximal werden Sie in der Klasse des Erstwagens eingestuft. Und je geringer Ihr Unfallrisiko ist, desto besser ist das Angebot. Doch selbst bei Fahranfängern lohnt es sich, wenn Sie wegen der Erstversicherung der Eltern nicht in SF-Klasse 0, sondern 1/2 landen. Sie werden dann als Fahrer eingetragen und können nach einigen unfallfreien Jahren den Versicherungsvertrag selbst übernehmen.

Worauf sollte man beim Abschluss achten?

Einige wenige Versicherer stufen den Zweitwagen sogar in die gleiche SF-Klasse ein wie den Erstwagen. Dann sind die Bedingungen aber meist strikt. Zum Beispiel, weil verlangt wird, dass nur der Versicherungsnehmer hinters Steuer darf. Überhaupt sollten Sie die Konditionen für die Zweitwagenversicherung genau checken. Meist wird verlangt, dass beide Fahrzeuge auf den gleichen Versicherungsnehmer oder auf dessen Partner zugelassen sind. Auch wird häufig ein enger Fahrerkreis, ein Mindestalter der Fahrer sowie dass die SF-Klasse für den Erstwagen bei 4 oder besser liegt, verlangt.

Manche Versicherungen wiederum bieten sogar eine Zeitwagenversicherung an, wenn der Erstwagen nicht bei ihnen versichert ist. Grundsätzlich sollten Sie immer vergleichen, ob Sie mit der Zweitwagenversicherung wirklich sparen und Ihren Bedürfnissen entsprechend agieren können. Teilweise können Rabatte Ihnen ebenso den gewünschten Spareffekt bringen.