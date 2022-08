Das Auto wird rasend schnell zum Backofen

Es ist kein Zufall, dass im Sommer immer wieder Nachrichtenmeldungen publik werden, in denen es darum geht, dass Kinder oder Tiere aus einem zu heißen Auto befreit werden mussten oder gar den Hitzetod starben. Auch wenn den meisten Autofahrern bewusst ist, dass es in den warmen Monaten des Jahres in einem geparkten Fahrzeug extrem heiß werden kann, fehlt oft das nötige Zeitgefühl dabei. Damit die Fahrer in Ihrem Fuhrpark Bescheid wissen, erklären wir, wie schnell die Hitze extreme Ausmaße erreicht.

In 30 Minuten werden aus 30 schon 46 Grad

"Ich bin ja nicht lange weg. Da wird es im Auto schon nicht so heiß werden". Wer das in der Sommerhitze denkt, kann Insassen wie Tiere und Kinder, die im Auto warten, schnell in Gefahr bringen. Denn tatsächlich ist "kurz" im Backofen des Autos relativ. Speziell wenn es direkt in der Sonne parkt, heizt es sich innerhalb von Minuten stark auf.

Nehmen wir einen heißen Tag mit 30 Grad Celsius Außentemperatur: Bereits in den ersten 5 Minuten steigt die Temperatur um 4 Grad. Nach 30 Minuten sind es bereits 16 Grad mehr – macht in der Summe 46 Grad, wobei Abweichungen nach oben durchaus möglich sind. Das kann für die Insassen bereits lebensgefährlich werden. Kinder zum Beispiel schwitzen weniger als Erwachsene, Hunde können ihre Körpertemperatur gar nicht über Schwitzen regulieren.

Auch leicht geöffnete Fenster verhindern Lebensgefahr nicht

Entscheidend für die Hitzeentwicklung ist immer die Ausgangstemperatur. Aber selbst bei angenehmen 20 Grad erreicht das Auto in der prallen Sonne nach 30 Minuten 36 Grad. Gehen wir von anfangs 28 Grad aus, sind es nach fünf Minuten 32, nach zehn Minuten 35, nach 30 Minuten 44 und nach 60 dann 54 Grad. Je nach den weiteren Bedingungen wie Autogröße, -farbe, Untergrund oder Sonnenstand können nach 45 Minuten auch deutlich über 80 Grad vorliegen.

Gerade in der ersten halben Stunde erreichen die Temperaturen also oft bereits einen kritischen Wert. Hitzeschlag und Kreislaufkollaps drohen. Wichtig: Daran ändern selbst leicht geöffnete Fenster laut einer ADAC-Untersuchung nichts.