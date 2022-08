Auf einen Blick alle HU-Infos sehen

Jedes Auto braucht sie, um auf der Straße unterwegs sein zu dürfen. Dennoch herrscht bei den Fahrern regelmäßig Verwirrung, wie genau die TÜV-Plakette zu lesen ist. Damit die Fahrer im Fuhrpark mit einem Blick aufs Kennzeichen sofort wissen, wann die nächste Hauptuntersuchung fällig ist, kommt hier die Übersetzung der Zahlen und Farben.

Sie können den Termin für die nächste Hauptuntersuchung (HU) eines Fahrzeugs natürlich auch in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, nachlesen. Da steht er ausgeschrieben mit Monat und Jahr. Doch noch fixer ist oft der Weg über die Plakette am hinteren Kfz-Kennzeichen.

Sechs verschiedene Farben für das Jahr der Fälligkeit

Lassen Sie sich nicht von den immer wieder wechselnden Farben der Prüfplakette, die Sie übrigens auch bei anderen staatlich anerkannten Prüfstellen als dem TÜV bekommen (z.B. Dekra oder GTÜ), verunsichern. Die Farbe gibt an, wann die nächste HU ansteht. Fahrzeuge, die 2022 zur HU müssen, haben eine braune Plakette. 2023 werden Fahrzeuge mit rosa Plakette einen Prüftermin brauchen.

Die insgesamt sechs Farben wechseln sich jährlich in gleicher Reihenfolge ab. Nach Rosa kommen Grün, Orange, Blau, Gelb und dann wieder Braun dran. Bekommen Sie 2022 eine neue Plakette, werden Sie also eine grüne Farbe für die nächste HU in zwei Jahren bekommen, außer Sie haben einen Neuwagen. Dann ist Orange für 2025 dran, weil bei Neuwagen die erste TÜV-Prüfung nach drei Jahren nötig ist. Die Farben sind vor allem für die Polizei hilfreich, um an der "falschen" Farbe aus der Ferne zu sehen, dass der TÜV abgelaufen sein muss.

Immer auf die Zahl auf der 12-Uhr-Position achten

Die Zahl im inneren Kreis der Prüfplakette zeigt ebenfalls das Jahr der Fälligkeit an. Also 22 steht für 2022. Beim äußeren Kreis, der immer die Zahlen 1 bis 12 zeigt, variiert es, wie er gedreht wird. Ganz oben auf der Stelle der 12-Uhr-Position, befindet sich der Monat, in dem die HU fällig ist. Die 12 ist generell immer mit zwei dicken Balken hervorgehoben, damit man anhand ihrer Position auch aus der Ferne den Fälligkeitsmonat besser erkennen kann.