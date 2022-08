In Kurven müssen Sie Ihre Fahrweise anpassen. Doch wie fahren Sie souverän und sicher? Auf die richtige Technik kommt es an.

Vor und nicht in der Kurve bremsen

Kurven können Autofahrern schnell zum Verhängnis werden. Wer hier zu schnell fährt, fliegt aus der Kurve. Gleichzeitig empfinden die meisten Fahrer das Einwirken der Zentrifugalkräfte, die das Auto nach außen drücken, als unangenehm. Wer sich in einer gefährlichen Situation unwohl fühlt und dann noch falsch handelt, riskiert seine Sicherheit. Doch wie können es die Fahrer im Fuhrpark in Zukunft besser machen?

Grundsätzlich ist in einer Kurve zunächst die Geschwindigkeit zu reduzieren. Es gilt: Bremsen Sie vor der Kurve ab – in der Kurve selbst ist Bremsen nicht gut, weil Sie dann noch weniger Straßenhaftung haben und das Schleuderrisiko steigt. Erst beim Ausfahren aus der Kurve beschleunigen Sie schrittweise wieder. Die Räder sollten dafür wieder gerade stehen.

Die ganze Fahrspur nutzen

Dann ist die richtige Lenktechnik entscheidend. Nutzen Sie die ganze Breite Ihrer Fahrspur, um die Kurve mit so wenig Lenkaufwand wie möglich nehmen zu können. Schneiden sollen Sie die Kurve dabei natürlich nicht. In einer Rechtskurve starten Sie die Kurve also möglichst auf der linken Seite Ihrer Fahrspur und erreichen nach und nach die andere Seite Ihrer Fahrspur. So reduzieren Sie die Krümmung der Kurve, was zum einen sicherer ist und zum anderen auch für die Reifen schonender ist.

Wichtig ist bei Kurvenfahrten, dass Sie vorausschauend fahren. Versuchen Sie möglichst weit zu sehen, wie die Straße weiter verläuft. So sehen Sie auch andere Verkehrsteilnehmer, die Ihnen entgegen kommen, schneller. Je nach Wetterlage und Jahreszeit sollten Sie in Kurven außerdem eine erhöhte Alarmbereitschaft haben, falls die Straße hier feucht oder glatt ist.

Keine starke Bremsung, wenn das Auto schleudert

Verkneifen sollten Sie es sich, auf kurvigen Strecken, die bergab führen, ständig auf der Bremse zu stehen. Das fördert nicht nur den Verschleiß, sondern die Bremse kann so überhitzen, dass sie nicht mehr zuverlässig arbeitet. Besser: Wählen Sie einen kleinen Gang und lassen Sie den Motor bremsen.

Merken Sie in einer Kurve doch einmal, dass Ihr Auto ausbricht, gilt: Eine starke Bremsung müssen Sie jetzt unbedingt vermeiden. Und, so schwer das fällt: nicht hektisch lenken.