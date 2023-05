Verkehrshindernisse können gefährlich werden

Immer wieder hört man es in den Verkehrsnachrichten: Es wird vor Fahrzeugteilen oder sonstigen Hindernissen auf der Autobahn gewarnt. Und auch auf allen anderen Straßen kann es plötzlich passieren, dass etwas quer über der Fahrbahn liegt. Vielleicht, weil jemand Ladung verloren hat. Oder auch, weil ein größerer Ast auf die Straße gefallen ist. Damit die Fahrer im Fuhrpark diese gefährliche Situation meistern, kommt es auf die richtige Reaktion an.

Wie nähert man sich einem Hindernis?

Fatal ist vor allem, dass selbst vermeintlich harmlose Hindernisse schnell zu erschrockenen Bremsmanövern und damit verbundenen Auffahrunfällen führen können. Liegt ein Hindernis vor Ihnen, sollten Sie möglichst nicht abrupt bremsen, sondern langsam heranfahren. Notfalls halten Sie auch an. Damit die Fahrzeuge hinter Ihnen gewarnt sind, schalten Sie die Warnblinkanlage an. Die Warnblinkanlage sollten Sie auch anlassen, während Sie langsam – falls möglich – an dem Hindernis vorbeifahren.

Am besten Polizei oder Straßenmeisterei informieren

Damit andere Verkehrsteilnehmer hier nicht in die Falle fahren und die Gefahr entschärft wird, ist es zudem sinnvoll, Polizei oder Straßenmeisterei zu informieren. Liegt in einem Ort bei wenig Verkehr einfach nur eine umgekippte leere Mülltonne auf der Straße, können Sie diese selbst zur Seite rollen. Doch Vorsicht bei Verkehrshindernissen an gefährlichen Straßenabschnitten oder gar auf der Autobahn bzw. Schnellstraße: Hier besteht speziell aufgrund der hohen Geschwindigkeit der herannahenden Fahrzeuge Lebensgefahr für Sie. Überlassen Sie daher das Wegräumen immer der Polizei.

Was, wenn Sie selbst Ladung verlieren?

Passiert es Ihnen selbst, dass Sie zum Beispiel Ladung verlieren und Sie bemerken das (oft merkt man es nämlich nicht), sollten Sie ebenfalls sofort für die Beseitigung sorgen. Wer das versäumt, muss neben einem Bußgeld von bis zu 75 Euro bei Gefährdung anderer auch mit einem Punkt in Flensburg und bei einem Unfall mit Schadenshaftung rechnen. Deshalb sollte man im eigenen Interesse stets dafür sorgen, Ladung optimal zu sichern.