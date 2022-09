Warnsignale unbedingt ernst nehmen

In den Nachrichten hören wir es immer wieder: Ein Fahrzeug gerät zwischen die geschlossenen Bahnschranken. Im Schlimmstfall kann das dann zum Crash mit einem herannahenden Zug führen. Was vor allem für die Insassen lebensgefährlich ist. Wie sollen Fahrer im Fuhrpark also in einer solchen Situation reagieren?

Zunächst sollten Sie alles vermeiden, um in eine solche Situation zu kommen. Das bedeutet: Achten Sie immer auf die gelben und roten Blinklichter und fahren Sie nie einfach noch durch, wenn das Warnsignal bereits tönt und blinkt. Es hat schon seinen Grund, warum es mit mindestens 240 Euro Bußgeld, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten in Flensburg geahndet wird, wenn Sie die Wartepflicht ignorieren. Der Zusammenstoß mit einem Zug ist einfach eine Katastrophe.

Bei Stau nie auf den Gleisen halten

Manche Autos geraten in die Falle zwischen den geschlossenen Bahnschranken, weil sie in einem Stau auf den Gleisen warten. Hier gilt ebenso: Unbedingt vor dem Bahnübergang stehen bleiben!

Sollten Sie in solch einer Wartesituation dennoch einmal im Übergang stehen, während die Bahnschranken runter gehen, ist zwar der Reflex, in Schockstarre zu geraten, verständlich. Doch Sie haben in dieser Situation keine Zeit zum Abwarten und müssen handeln. Fahren Sie das Fahrzeug sofort runter von den Gleisen. Zur Not auch auf den Bürgersteig oder einfach neben die weiter vorne wartenden Fahrzeuge. Eine Kollision mit dem Zug sollten Sie unter allen Umständen vermeiden, selbst wenn das bedeutet, dass Ihr Fahrzeug dabei z.B. einen Felgenschaden bekommt. Denken Sie daran: Eine Zug-Kollision ist definitiv schlimmer.

Bahnschranken im Notfall durchbrechen

Sollten die Bahnschranken bereits unten sein, gilt ebenfalls: Weg, so schnell es geht. Und zwar nicht wie viele denken, ohne das Auto. Eine Kollision ist auch ohne Insassen gefährlich. Und oft können gerade mehrere Insassen gar nicht so schnell aussteigen. Besser: Durchfahren Sie mit dem Auto die Bahnschranke, am besten in der Mitte. Dort haben die Schranken Sollbruchstellen und Sie können aus der Gefahrenzone fahren.