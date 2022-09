Nicht nur die Profiltiefe spielt beim Bremsweg eine Rolle

Sicherheit sollte im Fuhrpark immer an erster Stelle stehen. Dafür sind natürlich eine ganze Reihe von Punkten relevant. Besonders wichtig sind für jedes Fahrzeug jedoch immer die Reifen. Immerhin stellen sie den unmittelbaren Kontakt zwischen Auto und Fahrbahn her. Passt hier etwas nicht, spüren Sie das in Gefahrensituationen, in denen Sie bremsen müssen, sehr schnell. Denn neben der Bremsanlage, die je nach Fahrzeug besser oder träger sein kann, entscheiden die Reifen bzw. ihre Beschaffenheit und Konstruktion darüber, wie kurz oder lang Ihr Bremsweg ist.

Oft vergessen wird dabei: Nicht nur die Profiltiefe spielt eine Rolle, wenn Sie einen möglichst kurzen Bremsweg erzielen möchten. Vielmehr sind es eine ganze Reihe von Punkten, die sich hier auswirken können. Und einige davon sind Autofahrern gar nicht unbedingt bewusst.

Welche Reifen bewirken also was?