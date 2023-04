Kleine Tipps , große Wirkung für die Sicherheit

Wer im Auto hundertprozentige Sicherheit vor einem Unfall möchte, lässt es besser in der Garage stehen. Da das für viele Leute jedoch keine Option ist, stellt sich die Frage: Was können Sie tun, um Gefahrensituationen, die zu Unfällen führen können, so gut wie möglich die Stirn zu bieten?

Manche Risiken wie dass andere Verkehrsteilnehmer fatale Fehler machen, lassen sich natürlich nicht wirklich beeinflussen. Doch jeder einzelne Autofahrer kann dennoch selbst einige Tipps verinnerlichen, die die Unfallgefahr drastisch senken. Bei einigen davon werden Sie vermutlich überrascht sein, wie sehr sich hier ein bisschen mehr Aufmerksamkeit positiv auf Ihre Sicherheit auswirken kann.

Diese Verhaltenstipps retten Sie vor Unfällen: