Selbsthilfe ohne viel Schnickschnack

Wer häufig mit dem Auto unterwegs ist, lernt schnell: Es ist gut, wenn man sich ab und an selbst helfen kann. Doch allzu oft geben die Fahrer, wahrscheinlich auch die Nutzer von Dienstwagen in der kostenlosen Software des Fuhrparkmanagements, bereits auf, bevor es so weit ist. Das liegt vor allem daran, dass sie ihre Kreativität nicht einschalten. Dabei gibt es von der Reichweite des Funkschlüssels bis zur Frage, wie man Dellen aus dem Auto (nicht immer, aber manchmal) selbst entfernen kann, so einige simple, aber wirkungsvolle Optionen. Man muss sie nur kennen.

Deshalb bringen wir Sie an dieser Stelle auf ein paar Ideen, wie Sie in gängigen Situationen ohne viel technischen oder speziellen Schnickschnack kleine Probleme oder lästige Autoalltagserscheinungen wie die immer verklebten Getränkehalter lösen. Probieren Sie den einen oder anderen Auto-Hack bei nächster Gelegenheit also mal aus. Neben dem guten Gefühl, sich selbst einen Ausweg aus der jeweiligen Situation ermöglicht zu haben, ermutigt Sie das in Zukunft mit Sicherheit, sich weitere kreative Lösungen auszudenken. Davon abgesehen bleibt so endlich wieder Zeit für das, was wirklich wichtig ist: Stressfrei Auto zu fahren.

Diese einfachen, aber effektiven Tricks können Sie im Auto-Alltag gut gebrauchen: