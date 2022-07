Wenn gerade sonst kein Platz ist, halten Autofahrer gern mal in der zweiten Reihe. So überschreiten Sie die schmale Grenze zum Bußgeld nicht.

Ist Halten in der zweiten Reihe erlaubt oder verboten?

Sie wollen nur mal schnell ein paar Sachen ausladen, aber es tut sich weit und breit keine Parklücke auf? Das kann speziell in Städten und unter Zeitdruck sehr stressig werden. Dann lockt schnell die zweite Reihe neben den bereits geparkten Fahrzeugen. Doch oft herrscht bei Autofahrern, da werden die in der kostenlosen Software Ihres Fuhrparkmanagements erfassten Nutzer keine Ausnahme bilden, Unsicherheit: Ist Halten in der zweiten Reihe, also auf der Straße, nun eigentlich erlaubt oder nicht?

Wie lange dürfen Sie in zweiter Reihe halten?

Tatsächlich ist der Grat zwischen erlaubt und verboten hier bisweilen schmal. Denn entscheidend ist zum einen, dass Sie wirklich nur halten, nicht parken. Für ein echtes Halten müssen Sie beim Fahrzeug bleiben und es jederzeit bewegen können. Mal kurz in ein Geschäft zu gehen, wäre bereits verboten.

Außerdem dürfen Sie nicht länger als drei Minuten halten, ab dann spricht man nämlich wie beim Verlassen des Fahrzeugs von Parken. Dieses Parken wiederum ist nur Taxis gestattet, die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen, oder Postunternehmen im Bereich eines Briefkastens.

Was, wenn Sie andere beim Halten behindern?

Sie halten nach dieser Definition tatsächlich nur? Fein – denn dann ist das Halten in der zweiten Reihe grundsätzlich nicht verboten. Sie dürfen das, um Mitfahrer zum Beispiel ein- oder einsteigen zu lassen oder aber, um Gepäck ein- oder auszuladen. Allerdings muss dabei stets eine wichtige Voraussetzung stimmen: Sie dürfen bei dem Haltemanöver zu keiner Zeit andere behindern. Wenn Sie also beim Halten in der zweiten Reihe einer engen Straße dafür sorgen, dass sich der ganze Verkehr staut, ist das eine Behinderung. Außerdem müssen Sie auch beim Halten in der zweiten Reihe etwaige Halteverbotsschilder beachten.

Wer unzulässig in der zweiten Reihe hält, muss mit einem Bußgeld von mindestens 55 Euro rechnen, bei Behinderung, Gefährdung oder Unfallfolge kann sich das auf bis zu 100 Euro plus einen Punkt in Flensburg steigern.