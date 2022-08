Reinigung und kleinere Reparaturen vom Profi

Manchmal ist das normale Reinigungsprogramm, bei dem das Auto gewaschen und der Innenraum vom Fahrer selbst gesaugt und geputzt wird, nicht genug. Weil Sie möchten, dass eines oder mehrere Fahrzeuge im Fuhrpark praktisch wie neu aussehen. Dann kann eine professionelle Autoaufbereitung helfen, die man am besten in einer Autowerkstatt machen lässt.

Neben speziellen Reinigungstechniken, mit denen etwa hartnäckige Gerüche aus dem Auto entfernt werden, wird hier auch einiges am Auto selbst ausgebessert. Der Lack wird ebenso aufbereitet wie der Unterboden gewaschen. Kleine Schäden wie Kratzer an Lack, Blech oder Kunststoff oder Flecken und Löcher in den Polstern werden beseitigt. Auch kleine Macken an den Scheiben können dabei behoben werden, ebenso wie Schrammen an den Alufelgen. Die Reparaturen erfassen dabei die Punkte, die man als Smart Repair schnell und unkompliziert erledigen kann. Bei den Reinigungspunkten sorgt die professionelle Autoaufbereitung dafür, dass Bereiche wie Teppiche oder Autositze wirklich intensiv sauber gemacht werden.

Was kostet die professionelle Autoaufbereitung?

Konkrete Preise für eine professionelle Autoaufbereitung lassen sich schwer pauschal nennen, weil es immer auf den Zustand des Fahrzeugs und auch die Menge der Smart Repair Reparaturen ankommt. Sie sollten im Schnitt mit 50 Euro pro Stunde rechnen. Eine Innenreinigung kostet ca. 200 Euro, eine Außenreinigung ebenfalls ca. 200 Euro. Es ist möglich, nur Teilbereiche des Autos wie z.B. nur eine Motorwäsche professionell machen zu lassen. Je nach dem gewünschten Teilbereich kann die Aufbereitung schnell erledigt sein oder aber Tage dauern. Deshalb sollten Sie sich vorab genau informieren und mehrere Angebote vergleichen. Etwas günstiger wird es meist, wenn Sie das Auto möglichst sauber zur professionellen Autoaufbereitung bringen.

Die Autoaufbereitung steigert den Wert des Fahrzeugs

Sinnvoll ist diese Investition vor allem, wenn Sie den Wert des Fahrzeugs steigern bzw. Einbußen beim Wert vermeiden wollen. Das kann etwa bei einem anstehenden Verkauf oder der Rückgabe eines Leasing-Wagens viel bringen, das Auto in optisch einwandfreiem Zustand zu präsentieren. Oder bei einem Fahrzeug, das Sie lange behalten werden und seinen Wert erhalten wollen. Auch wer ein Raucherfahrzeugs endlich geruchsfrei bekommen will, sollte eine professionelle Autoaufbereitung wählen.