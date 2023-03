Weil in den Kabeln eines Stromers besonders hohe Spannungen fließen, ist ein Marderschaden fatal. Dann kommen im Zuge der Sicherheit nämlich hohe Reparaturkosten auf Sie zu.

Marder verursachen jährlich hohe Schäden an Autos

Mehr als 200.000 Marderschäden gibt es pro Jahr. Für 2021 meldete der Gesamtverband der Versicherer (GDV) Schäden in Höhe von 92 Millionen Euro an kaskoversicherten Fahrzeugen. Ein unterschätztes Problem ist es bei den wilden Beißereien der Marder, dass es auf der Straße und damit ebenso im Fuhrpark immer mehr Elektroautos gibt. Denn während der durchschnittliche Schaden durch die Tierchen nach Angaben des GDV 2021 bei 450 Euro lag, kann diese Summe beim E-Auto sehr schnell deutlich höher ausfallen.

E-Autos sind besser, aber nicht perfekt geschützt

Marder finden immer wieder ein Schlupfloch. Beim Elektroauto sind die Attraktionen für den Marder zwar generell durch vollflächige Verkleidung schwerer zugänglich sowie geringer, weil es keinen klassischen Motorraum mit vielen Schläuchen und Kabeln gibt. Kabel hat das E-Auto aber natürlich schon und diese führen unter anderem zu gut erreichbaren Stellen wie den Rädern. Auch die Gummimanschetten, die die Radaufhängung schützen sollen, werden von Mardern gerne erkundet.

Was macht Marderschäden am E-Auto so teuer?

Richtig teuer wird es, wenn die Tiere ein Hochvoltkabel erwischen. Die Kabel werden zwar bereits vom Autohersteller in der Regel mit Schutzrohren und Isolierungen ummantelt und so geschützt, doch manchmal reicht das nicht. Beißt sich ein Marder hier durch, kann es zu einem Kurzschluss kommen. Das wiederum führt schnell zu noch weitaus kostspieligeren Schäden, z.B. an den Steuergeräten. Ist ein Hochvolt-Kabel angebissen, kann man das zudem nicht einfach reparieren. Selbst wenn nur ein einzelnes Kabel betroffen ist, muss der ganze Kabelsatz ausgetauscht werden. Somit können schnell um die 7000 Euro oder mehr fällig werden. Das kann dann sogar je nach Restwert des Fahrzeugs ein wirtschaftlicher Totalschaden werden.

Achten Sie daher beim E-Auto zum einen darauf, dass Ihre Teil- oder Vollkasko Marderschäden sowie die daraus resultierenden Folgeschäden abdeckt. Auch die Deckungssummen sind je nach Versicherer sehr unterschiedlich. Außerdem ist wie bei Verbrennern auch beim Stromer sinnvoll, das Fahrzeug mit Maßnahmen wie Ultraschall oder Elektroschockgeräten zusätzlich gegen Marderbisse zu schützen.