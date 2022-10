Was genau ist der Wendekreis?

Manchmal liegen zwischen einem Auto mit einem kleinen und einem mit großem Wendekreis locker mehr als vier Meter. Insofern ist das ein Merkmal, das Sie beim Kauf eines Neuwagens für Ihren Fuhrpark unbedingt berücksichtigen sollten. Denn im Alltag freut sich jeder Fahrer darüber, wenn der Wendekreis möglichst klein ausfällt. Und ja, das geht auch bei größeren Autos wie einem SUV.

Definiert ist der Wendekreis als der kleinste äußere Kreis, den ein Fahrzeug bei vollem Lenkeinschlag für eine volle Drehung von 360 Grad benötigt. Er bezieht sich auf die äußeren Teile Ihres Autos, also z.B. die Kotflügel.

Welche Vorteile bringt ein guter Wendekreis?

Wichtig ist der Wendekreis vor allem für Wendemanöver oder wenn Sie einparken wollen. Gerade in Städten mit Parkplatzmangel ist also ein kleiner Wendekreis Gold wert. Auch in engen Parkhäusern oder Einfahrten kann das sehr hilfreich sein. Und niemand mag es, wenn er unzählige Züge braucht, um sein Fahrzeug in einer Sackgasse zu wenden. Ebenfalls ein Vorteil eines wendigen Autos: Es kann Hindernissen besser ausweichen oder in Kurven besser zurechtkommen.

Bei einem Pkw liegt der Wendekreis meist zwischen ca. 8,50 und zwölf Metern. Liegt er über zehn, ist das in engen Kurven oder Straßen bereits deutlich zu spüren. Ein guter Wendekreis hängt letztlich aber nicht nur von der Meteranzahl ab, sondern davon, ob dieser in Relation zur Fahrzeuglänge gering ausfällt. Zehn Meter bei einem Van können deutlich angenehmer sein als zehn Meter bei einem Kleinwagen.

Wie messen Sie den Wendekreis selbst?

Beeinflusst wird der Wendekreis von Faktoren wie Reifenbreite, Radstand oder Lenkung. Fahrzeuge mit Heckantrieb haben einen kleineren Wendekreis als solche mit Frontantrieb. Um Ihren Wendekreis leicht zu messen, können Sie zum Beispiel im Schnee oder Sand einen klar zu erkennenden 360-Grad-Kreis vollführen und dabei das Lenkrad durchgängig bis zum Anschlag halten. Anschließend lässt sich der Durchmesser des Kreises messen.