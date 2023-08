Wenn ein Reifen plötzlich auffallend viel Luft verliert, ist Handeln angesagt. So kommen Sie den Ursachen auf die Spur.

Wann wird aus normalem Luftverlust zu viel Luftverlust?

Ein bisschen Schwund ist immer – das gilt auch für die Luft in Autoreifen. Zunächst müssen Sie sich im Fuhrpark also keine Sorgen machen, wenn der Luftdruck der Reifen im Laufe der Zeit etwas sinkt. Übers Jahr gerechnet gehen ca. 0,4 – 0,6 bar verloren. Das ist unter anderem alters- sowie temperaturbedingt. Deshalb wird empfohlen, am besten einmal im Monat zu überprüfen, ob die Werte noch passen.

Doch wenn plötzlich auffallend viel Luft in kurzer Zeit verschwindet, sollten Sie auf Spurensuche gehen. Schon alleine, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, denn ein Reifen mit zu niedrigem Luftdruck zeigt nicht nur einen längeren Bremsweg oder hat gerade in Kurven weniger Bodenhaftung – er platzt auch schneller.

Wo Sie bei Druckverlust genau hinschauen sollten

Ein Grund für den übermäßigen Druckverlust kann sein, dass der Reifen beschädigt ist. Schauen Sie genau hin, ob nicht irgendwo ein Nagel oder ein anderer Fremdkörper im Pneu steckt. Checken Sie außerdem, ob der Reifen schon sehr alt und das Material eventuell porös geworden ist.

Ist hier alles unauffällig, pumpen Sie den Reifen, der Luft verliert, zunächst auf und beobachten und messen nach jeder Fahrt, was passiert. Wenn Sie jedes Mal einen Druckverlust feststellen, kann das Ventil die Ursache sein. Möglicherweise ist es schlicht nicht richtig verschlossen, sitzt falsch oder es ist Staub oder ein anderer kleiner Fremdkörper hineingekommen. Drücken Sie etwa mit einem Schraubenzieher kurz ins Ventil, so dass Luft entweicht und den Fremdkörper herausblasen kann. Danach sollten Sie den Reifen natürlich wieder aufpumpen. Wenn das alles kein Ergebnis bringt, könnte außerdem die Felge einen Haarriss aufweisen, durch den Luft entweicht.

Der Trick mit der Wassersprühflasche

Um die betroffene Schwachstelle zu entdecken, können Sie jeweils Wasser auf den Reifen und das Ventil sprühen. Sollte hier eine Stelle vorliegen, an der Luft entweicht, werden Sie das leicht an der Bläschenbildung erkennen. Am besten ist es dabei, das Auto vorher auf eine Hebebühne zu befördern, damit sich das Rad während der Untersuchung frei drehen kann. Ein Wagenheber tut es alternativ ebenfalls.