Wie wird die Sehhilfe im Führerschein vermerkt?

Beim Autofahren hat Sicherheit oberste Priorität. Und diese kann unter anderem in Gefahr sein, wenn Sie keine gute Sicht haben. Sei es durch Nebel, eine verschmierte Windschutzscheibe – oder, weil Sie die Brille, die Sie brauchen, nicht tragen. Deshalb kann es für Nutzer im Fuhrpark heikel werden, wenn Sie die gute Sicht fahrlässig gefährden, indem sie sich ohne ihre Sehhilfe hinters Steuer setzen.

Der Sehtest vor der Führerscheinprüfung ist Pflicht. Entsprechend ist dann in Ihrem Führerschein vermerkt, falls Sie beim Autofahren eine Brille oder andere geeignete Sehhilfen tragen müssen. Bei dem alten Papierführerschein wurde das mit einem Stempel vermerkt. Beim Scheckkartenführerschein steht in Feld 12 eine entsprechende Schlüsselzahl. Die Schlüsselzahl 01 vorne weist generell auf eine geeignete Sehhilfe hin. Dann folgen meist Details. So steht 01.01 für Brille, 01.02 für Kontaktlinsen und 01.06 für Brille oder Kontaktlinsen. Wichtig ist: Sie müssen daran denken und zwar immer. Deshalb sollten Sie stets mindestens eine Ersatzbrille im Handschuhfach haben. Wichtig: Ist die Sehschwäche erst nach dem Erwerb des Führerscheins eingetreten, müssen Autofahrer das zwar nicht nachtragen lassen, sind aber gleichwohl zum Tragen der Sehhilfe verpflichtet.

Ein Unfall ohne Sehhilfe kann eine Straftat sein

Werden Sie ohne Sehhilfe bei einer Verkehrskontrolle erwischt, müssen Sie mit einem Verwarngeld von 25 Euro rechnen. Bei Gefährdung anderer kann der Betrag höher ausfallen. Fatal wird es, wenn Sie ohne Brille oder Kontaktlinsen einen Unfall bauen. Je nach Sachlage kann das zumindest Fahrlässigkeit sein. Gab es bei dem Unfall Verletzte, steht sogar eine Strafverfolgung wegen fahrlässiger Körperverletzung oder schlimmstenfalls fahrlässiger Tötung im Raum, was je nach Tatbestand bis hin zu einer Geld- oder sogar Freiheitsstrafe führen kann.

Nicht zuletzt sollten Sie bedenken, dass versicherungsrechtliche Konsequenzen drohen können. Eventuell nimmt Ihre Versicherung Sie wegen dieser Fahrlässigkeit für die Schäden des Unfallgegners in Regress. Selbst wenn Sie nicht die Hauptschuld an dem Unfall tragen, kann Ihnen bei einer fehlenden Brille eine Teilschuld auferlegt werden, was dann Ihre Schadenersatzansprüche mindert oder Sie für Ansprüche des Unfallgegners angreifbar macht.