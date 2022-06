Baustellen erhöhen das Unfallrisiko

Mindestens innerlich stöhnt jeder Autofahrer kurz, wenn eine Autobahnbaustelle auf dem Weg liegt. Ganz besonders, wenn man es wie viele Dienstwagennutzer Ihres Fuhrparkmanagements gerade eilig hat. Denn oft sind diese Baustellen ein Garant für Stau, die Fahrbahn wird eng, die Geschwindigkeit ist begrenzt.

Das ist alles nervig, aber jetzt kommt es darauf an, möglichst so zu fahren, dass Schneckentempo und Enge schnell hinter Ihnen liegen. Baustellen stellen ein erhöhtes Unfallrisiko dar, deshalb macht das Tempolimit, das hier in der Regel gilt, nicht nur Sinn – Sie sollten es auch wegen der empfindlichen Strafen unbedingt einhalten.

Hohe Bußgelder für Baustellen-Raser

Wer trotz dieser angekündigten Gefahrenstelle mit hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit weiterfährt und erwischt wird, muss z.B. mit 100 Euro Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Je nach Tempoüberschreitung sind Bußgelder bis 800 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot zu erwarten. Auch das Überholen auf der rechten Seite wird außerorts mit bis zu 145 Euro und einem Punkt geahndet.

Viel Abstand halten und versetzt fahren

Insofern sollten Sie die Geschwindigkeit noch vor der Einfahrt in die Baustelle unbedingt reduzieren. Halten Sie ausreichend Abstand zum Vordermann – drängeln hilft gerade hier ohnehin überhaupt nicht. Ebenso sollten Sie es ernst nehmen, dass Sie nicht rechts überholen dürfen – denn auch das erhöht die Unfallgefahr. Ein generelles Überholverbot gilt in Baustellen zwar nicht, allerdings sind in der Praxis oft durchgezogene Fahrstreifen oder Überholverbotsschilder zu finden.

Viele Fahrzeuge dürfen die linke Spur nicht benutzen

Beachten Sie außerdem, dass die linke Spur bei einer mehrspurigen Baustelle oft lediglich zwei Meter breit ist. Viele Fahrzeuge sind jedoch mit den Außenspiegeln breiter als zwei Meter und dürfen hier somit gar nicht fahren.

Autos sollten auf den Spuren in der Baustelle möglichst nicht nebeneinander, sondern versetzt fahren. Fahren Sie ruhig und mit besonderer Aufmerksamkeit. Unbedingte Pflicht ist bei einer Fahrbahnverengung außerdem das Reißverschlussverfahren.