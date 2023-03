Auch zu Beginn des Frühlings kann es noch so kalt werden, dass Sie beim Scheibenwischwasser schnell das Frostschutzmittel vergessen. Warum das doppelt tückisch ist und was Sie tun können, wenn das Wasser gefroren ist.

Wie lange braucht das Wischwasser Frostschutzmittel?

Gerade, wenn der Frühling schon begonnen hat, erleben Autofahrer, womöglich ebenso die Nutzer im Fuhrpark, schon mal eine ungünstige Überraschung: Es war nachts so kalt, dass der Versuch, die Scheibe mit Scheibenwischwasser zu reinigen, scheitert. Der Grund: Das Wasser in der Anlage ist eingefroren, weil man den Frostschutz vergessen hat. Das gleiche Spiel passiert im Herbst, wenn man noch nicht mit eiskalten Nächten rechnet und das Scheibenwischwasser noch im Sommerbetrieb gehalten hat.

Grundsätzlich gehört Frostschutzmittel in das Scheibenwischwasser, solange (oder wenn schon) mit Nachtfrost zu rechnen ist. Man kann das Frostschutzmittel sogar rund ums Jahr im Wasser haben, denn so kann man weder vom letzten noch vom ersten Frost überrascht werden. Diese Vorsicht lohnt sich, weil sämtliche Wischwasser-Leitungen bei Frost zufrieren können. Dabei kann die Anlage nachhaltig geschädigt werden, z.B. an Behälter oder Wischwasserpumpe. Zwar sind Düsen und Wischwasser-Behälter inzwischen öfters beheizt, die Schläuche jedoch sind es nicht.

Wie lässt sich gefrorenes Wischwasser auftauen?

Ob Sie ein Frostschutzmittel-Konzentrat nehmen, bei dem das gewünschte Mischverhältnis auf der Flasche steht, oder eine Fertigmischung einfüllen, ist egal. Das Scheibenwischwasser sollte so gemixt sein, dass es Temperaturen von bis zu -20 Grad Celsius übersteht. Vermeiden Sie bei Scheibenwisch-Konzentraten zu starke Mischungen mit zu wenig Wasser, damit bildet sich oft ein Schmierfilm auf der Scheibe.

Umstritten ist, ob es lohnt, im Sommer auf die saisonalen Konzentrate umzustellen, die besser gegen Insekten und Vogelkot auf der Windschutzscheibe wirken sollen. Letztlich muss man immer Hand anlegen, um hartnäckige Verunreinigungen gänzlich verschwinden zu lassen. Was Sie besser vermeiden sollten, ist Sommer- und Winter-Scheibenreiniger zu mischen, ansonsten reduzieren sich die Frostschutzwerte.

Bleibt die Frage, was Sie tun, wenn das Wasser mangels Frostschutzmittel gefroren ist. Von künstlichen Auftauhilfen wie einem Föhn ist abzuraten. Das Wasser taut von selbst auf, wenn Sie damit eine ganze Weile fahren und die Motorwärme wirken kann. Oder Sie parken das Auto in einer warmen Garage oder einem Parkhaus. Wenn Sie anschließend Frostschutz einfüllen, sollten Sie die Anlage einmal kurz betätigen, damit das Mittel in die Düsen kommt.