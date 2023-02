Wie schnell bekommen Sie die eVB-Nummer?

Wenn Sie ein Fahrzeug im Fuhrpark entweder an- oder ummelden wollen, ist die eVB-Nummer für Sie ein fester Begleiter. Sie dient Ihnen auf der Zulassungsstelle nämlich als digitaler Nachweis dafür, dass das entsprechende Fahrzeug einen Haftpflicht-Versicherungsschutz hat. eVB steht dabei für "elektronische Versicherungsbestätigung".

Was bis 2008 nur in Papierform als Doppelkarte verfügbar war, kann heute ganz unkompliziert elektronisch übermittelt werden. Sie können Sie online oder auch telefonisch und persönlich bei Ihrer Versicherung beantragen und sich anschließend per Post oder aber ganz schnell, nämlich sofort, per Mail oder SMS zuschicken lassen. Für den erfolgreichen Antrag braucht Ihr Kfz-Versicherer lediglich die Daten zum Fahrzeughalter und Versicherungsnehmer sowie die technischen Fahrzeugangaben aus dem Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I). Haben Sie noch keinen Fahrzeugschein, reicht es auch, wenn Sie die nötigen Daten wie Herstellernummer oder Datum der Erstzulassung anderweitig vorliegen haben.

Wozu brauchen Sie die eVB-Nummer?

Der siebenstelligen alphanumerischer Code der eVB-Nummer beinhaltet dabei Informationen über das Fahrzeug oder den Versicherer. Die ersten beiden Stellen kürzen stets den Namen des Versicherer ab. Die Zulassungsstelle kann über das Kraftfahrt-Bundesamt online auf die Daten zugreifen, die zum jeweiligen Fahrzeug hinterlegt sind. Verwendet werden darf die Nummer nur einmal, danach verfällt sie.

Sie brauchen außerdem für jedes Fahrzeug, auch bei gemeinsamer Anmeldung, eine eigene Nummer. Gültig ist diese dann je nach Versicherer bis zu zwei Jahre. Am gängigsten sind jedoch Gültigkeitszeiträume zwischen drei und sechs Monaten. Benötigt wird sie neben der Neu- bzw. Wiederzulassung und Ummeldung des Fahrzeugs auch für technische Änderungen, ein Kurzzeitkennzeichen, Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk oder eine Namensänderung.

Welche Vorteile hat das Verfahren?

In der Praxis spart die eVB-Nummer, die Sie übrigens immer kostenlos erhalten, allen Beteiligten Zeit. Das Fahrzeug kann damit schneller zugelassen werden, Sie müssen weniger Behördengänge absolvieren, die Daten sind zentral abrufbar und zugleich weniger fehleranfällig, weil nichts mehr manuell eingegeben werden muss sowie sehr fälschungssicher.