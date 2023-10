Wann wird abgeschleppt bzw. umgesetzt?

Parkplätze sind knapp, ganz besonders in Städten. Insofern wird es auch bei Fahrzeugen aus dem Fuhrpark vorkommen, dass sie an Orten abgestellt werden, die nicht fürs Parken vorgesehen sind. Etwa zu dicht vor einer Kreuzung, direkt vor einem abgesenkten Bordstein oder verbotswidrig auf dem Geh- bzw. Radweg. Manchmal nimmt man gar ein Halteverbotsschild nicht so ernst. Oder aber, es wird wegen eines Umzugs, einer Baustelle oder Baumschnittarbeiten aufgestellt und man bekommt das erst eine Woche später mit, wenn das Auto nicht mehr auf dem Parkplatz steht.

Falschparker werden regelmäßig abgeschleppt, vor allem, wenn sie andere gefährden oder behindern. Allerdings gibt es hier häufiger Verwirrung bei den Begrifflichkeiten. Manchmal ist die Rede davon, dass das Auto abgeschleppt wurde, dann wieder wird das Abschleppen Umsetzung genannt.

Warum Umsetzung das mildere Mittel ist

Umsetzung wird das polizeilich angeordnete Abschleppen genannt. Sowohl beim Abschleppen als auch beim Umsetzen wird dasselbe gemacht: Das falsch geparkte Fahrzeug wird von seinem Standort entfernt.

Unabhängig von der Fachsprache, wird in der Praxis ein Unterschied zwischen Abschleppen und Umsetzen gemacht. Beim Abschleppen landet das Fahrzeug auf dem Betriebshof des Abschleppunterneh­mens. Beim reinen Um- oder auch Versetzen auf einer öffentlichen Verkehrsfläche. Wenn zum Beispiel ein Fahrzeug im Halteverbot steht, auf der anderen Straßenseite aber Parkplätze vorhanden sind, ist die Polizei angehalten, die Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Und dann kann es das mildere Mittel sein, das Fahrzeug lediglich umzusetzen. Bedingung: Das Umsetzen auf einen Parkplatz in der Nähe muss technisch machbar und der freie Platz gleich ersichtlich sein.

Ist Ihr Fahrzeug nicht mehr am gemerkten Parkplatz, empfiehlt es sich, die Polizei anzurufen, um abzuklären, wo das Auto gelandet ist. Sollte es nur in die Nähe umgesetzt worden sein, können Sie das mit dem genauen Standort erfragen. Der Vorteil hier ist klar: Sie können gleich einsteigen und fahren. Allerdings: Verwaltungsgebühren sowie An- und Abfahrt für den Abschleppwagen werden gleich behandelt, egal, ob auf der Rückfahrt zur Firma der Pkw auf der Ladefläche des Abschleppwagens steht oder nicht. Was Sie beim Umsetzen bzw. Versetzen sparen, sind die Verwahr- bzw. Standgebühren.