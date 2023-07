In einem Neuwagen kann man heute unzählige Extras haben – aber während manche eigentlich unverzichtbar sind, sind andere nur ganz nett.

Unzählige Möglichkeiten bei den Extras

Darf's beim nächsten Autokauf ein bisschen mehr sein? Das ist eine Frage, die bei der Anschaffung eines Fahrzeugs, ob privat oder für den Fuhrpark, immer eine Rolle spielt. Denn die Autohersteller liefern generell erst einmal nur eine Grundausstattung. Wer etwas mehr Komfort bzw. bestimmte Extras möchte, muss dafür in der Regel dann mehr bezahlen.

Wobei manche Features, die früher nur als Extra zu haben waren, heute zumindest ab einer bestimmten Preisklasse ohnehin Standard sind. Ein Auto ohne Klimaanlage will zumindest kaum noch jemand. Und auch die Basisausstattung ist bei modernen Fahrzeugen deutlich weniger spartanisch als früher. Dafür ist die Auswahl an weiteren Features so immens geworden, dass die Käufer sich überfordert fragen: Was davon brauche ich denn wirklich?

Erst nachdenken, dann auswählen

Bevor Sie beim Autokauf auswählen, was der Händler alles zur Basisversion Ihres Fahrzeugmodells dazupacken soll, gilt jedoch: Gründlich überlegen! Denn während manche Extras sehr sinnvoll sind, sorgen andere für wenig Mehrwert. Dabei hat natürlich immer der individuelle persönliche Geschmack Vorfahrt. Wem mehr PS oder breitere Reifen wichtig sind, wird sie sich gönnen. Wer aber gar nicht erst darüber nachdenkt, ob bestimmte Extras ihr Geld wert sind, ist am Ende vielleicht ein paar Tausend Euro mehr los sind und hat wenig davon. Wo sollten Sie also zugreifen? Und wo erst einmal nachdenken?

Die wichtigsten Extras im Mehrwert-Check: