Kühlwasser

Für die Kühlung des Motors ist es entscheidend. Auch hier können Sie mit einer Sichtkontrolle des transparenten Behälters im Motorraum von außen schnell erkennen, wo zwischen Minimum und Maximum die Flüssigkeit steht. Am besten liegt der Kühlwasserstand so ziemlich in der Mitte. Wichtig: Vor der Kontrolle sollte der Motor abgekühlt sein, wenn die Kühlflüssigkeit heiß ist, steht sie auch gehörig unter Druck und es besteht Verbrennungsgefahr. Es ist normal, dass das Kühlwasser etwas weniger wird. Größere Verluste müssen jedoch abgeklärt werden. Vergessen Sie für die kalten Monat das Frostschutzmittel nicht.