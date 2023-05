Wer richtig packt, kann Strafen vermeiden

Autofahrer kommen immer wieder unvorhergesehen in Situationen, in denen das entsprechende Equipment an Bord sein sollte. Nicht nur, weil sie das Leben im Notfall viel leichter machen, sondern weil ansonsten mitunter Verwarngelder drohen. Die folgenden Dinge in Ihrem Auto können Gold wert sein. Bitte beachten Sie dabei: Wenn Sie ins Ausland fahren, können dort auch noch andere Dinge mitzuführen sein. Und: Bei den Dingen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, hilft es Ihnen bei einer Kontrolle nichts, wenn Sie davon nichts wussten. Die Strafe wird bei ebenso Unwissenheit fällig. Insofern ist es besser, gut Bescheid zu wissen.

Auf diese Helfer in der Not sollten Sie unterwegs nie verzichten: