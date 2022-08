Ist Rückwärtsfahren in der Sackgasse erlaubt?

In der Sackgasse erwarten Autofahrer instinktiv, dass nicht nur der Verkehr ruhiger läuft, sondern auch die üblichen Verkehrsregeln ein wenig anders sind. Doch stimmt das? Wir fassen die Fakten, die auch für alle Fahrer im Fuhrpark wichtig sind, zusammen.

Sackgassen befinden sich meistens in Wohngebieten. Wenn Sie ein weißes T mit rotem Querstrich auf blauem Untergrund sehen, signalisiert Ihnen das Verkehrsschild: Diese Straße ist nur von einer Seite zugänglich. Wer die Sackgasse verlassen will, muss wenden. Gibt es am Ende keinen Wendehammer und auch sonst keine Wendemöglichkeit, dürfen Sie für die Ausfahrt aus der Sackgasse auch den Rückwärtsgang benutzen. Dabei müssen Sie jedoch sehr vorsichtig sein

Sackgassen werden wie normale Straßen behandelt

Ansonsten wird die Sackgasse tatsächlich von der Straßenverkehrsordnung wie eine ganz normale Straße behandelt. Das bedeutet auch, dass es hier keineswegs ein allgemeines Parkverbot gibt. Falsch ist ebenso die verbreitete Annahme, in der Sackgasse dürften nur Anwohner parken. Sie müssen nur beachten, in Fahrrichtung zu parken – andernfalls drohen 15 Euro Verwarnungsgeld. Zusätzlich müssen Sie die üblichen Regeln (z.B. nicht in Kurven, an unübersichtlichen Stellen, im Halteverbot oder an abgesenkten Bordsteinen parken) einhalten.

Was ist mit der Vorfahrt und Parkregeln?

In der Sackgasse gilt auch links vor rechts, was aber in der Praxis nicht sehr relevant ist, weil diese Straße keine Abzweigungen hat. Auch an abgesenkten Bordsteinen oder Ausfahrten haben Sie auf der Straße Vorfahrt, sollten jedoch zur Vermeidung von Unfällen trotzdem sehr vorsichtig fahren, weil die Vorschrift nicht allen Verkehrsteilnehmern bewusst ist. Sie können selbst, wenn Sie aus der verkehrsberuhigten Sackgasse wieder rausfahren, übrigens Vorfahrt haben – es stimmt also nicht, dass man beim Verlassen der Sackgasse immer warten muss.

Und noch etwas wird oft missverstanden: Geht es um eine freie Parklücke, müssen Sie Anwohnern nicht das Feld überlassen. Wer zuerst die Parklücke erreicht, darf sie grundsätzlich auch in der Sackgasse nehmen. Im Wendehammer sollten Sie mit Parken aber vorsichtig sein – dort gilt meistens ein Halteverbot.