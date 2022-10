Was kann Bi-Xenon?

Helle Scheinwerfer sind für jeden Fahrer im Fuhrpark eine große Hilfe und erhöhen die Sicherheit. Hier ist ein Fahrzeug mit Bi-Xenon eine gute Option. Das Besondere bei den Scheinwerfern, die mit Xenon-Gas arbeiten, ist, dass nur eine Lampe benötigt wird, die gleichzeitig in etwas abgedunkelter Form als Abblendlicht und in stärkerer Form als Fernlicht arbeitet. Daher die Vorsilbe "bi" für "zwei".

Eine bewegliche Blende, die sich mechanisch oder elektrisch vor den Scheinwerfer schieben oder aber wieder aus dem Lichtkegel bewegt werden kann, macht dabei den Unterschied zwischen Abblend- und Fernlicht. Die Lichtfarbe indes ist bei beiden Lichtarten gleich und entspricht in etwa der Farbtemperatur des Tageslichts bei Mittagssonne. Diese leicht blaue Lichtfarbe soll besonders konzentrationsfördernd sein. Bi-Xenon-Systeme verfügen neben einer Scheinwerfer-Reinigungsanlage außerdem über eine dynamische Leuchtweitenregulierung, was also jederzeit für eine gute Sicht bzw. keine Blendung des Gegenverkehrs sorgt.

Hohe Reichweite für mehr Sicherheit

Bereits das Abblendlicht ist bei Bi-Xenon-Scheinwerfern sehr hell, intensiv und erfasst die Straße zudem in großer Breite. Damit sind die Lichtverhältnisse ausgezeichnet. Auch bei Fernlicht lassen sich Gefahren oder Hindernisse besonders früh erkennen. Man geht im Vergleich zu einer konventionellen Halogenlampe beim Abblendlicht nahezu von einer Verdoppelung der Reichweite aus, bei Fernlicht liegt die Reichweite nahezu bis zu drei Mal so hoch. Gerade in der Nacht und bei Kurven erhöht sich somit die Sicherheit.

Bi-Xenon-Scheinwerfer sind langlebig , aber teuer

Ein Vorteil liegt zudem darin, dass Scheinwerfer, die mit Xenon arbeiten, etwa viermal so lange halten wie eine herkömmliche Halogenlampe. Zudem haben sie eine hohe Energieeffizienz. Nachteilig hingegen: Sie sind deutlich teurer als Halogenlampen und im Gegensatz zu diesen auch nicht so einfach selbst auszutauschen. Ist etwas defekt, muss außerdem unter Umständen das ganze System getauscht werden. Grundsätzlich kann man Xenon-Licht am Auto übrigens auch nachrüsten, dafür muss man aber die Umrüstungsvorschriften wie eine vorhandene Leuchtweitenregulierung und die Scheinwerferreinigungsanlage achten. In einer Werkstatt kostet der Wechsel zu Bi-Xenon zudem schnell um die 1600 Euro.