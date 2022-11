Beim Fernlicht machen Autofahrer oft Fehler

Besonders auf unübersichtlichen Strecken ist es nachts hilfreich, wenn man das Fernlicht benutzen kann. Andererseits, das werden die Fahrer im Fuhrpark kennen, ist der ständige Wechsel zwischen Abblend- und Fernlicht anstrengend. Immer, wenn Ihnen ein Fahrzeug entgegenkommt, müssen Sie wieder zum Abblendlicht wechseln, um den Gegenverkehr nicht gefährlich zu blenden. Das vergisst man manchmal oder schaltet zu spät, was sogar zu einem Unfall führen kann.

Wenn man den Schalter hingegen rechtzeitig betätigt, ist man ist je nach entgegenkommendem Verkehrsaufkommen gefühlt nur noch mit der Lichtregelung beschäftigt. Teilweise lassen Autofahrer das Fernlicht deshalb dann nachts sogar ganz weg, weil das bequemer erscheint. Dabei ist es für die Fahrsicherheit durchaus sehr sinnvoll, wann immer möglich die Straße weit überblicken zu können – ganz speziell, wenn diese gar nicht beleuchtet ist.

Was kann der Fernlichtassistent?

Insofern ist der Fernlichtassistent eine feine Sache, er wurde für genau diese Zwecke entwickelt und sorgt dafür, dass das Fernlicht automatisch ein- oder wieder ausgeschaltet wird. Möglich wird das mit einer Kamera im Bereich der Frontscheibe. Sie registriert, ob sich auf der Strecke vor Ihnen Lichtquellen befinden oder wie die Lichtverhältnisse, z.B. in einer beleuchteten Ortschaft oder im stockdunklen Wald sind. Das Scheinwerferlicht entgegenkommender und die Rücklichter vorausfahrender Fahrzeuge werden ebenso erkannt. Anhand dieser Daten berechnet das Assistenzsystem dann, wann das Fernlicht zugeschaltet wird.

Wie wirken adaptives und blendfreies Fernlicht?

Noch weiter gehen das adaptive und das blendfreie Fernlicht. Beim adaptiven Fernlicht passt sich das System mit einer intelligenten Bildauswertung an, passt die Leuchtweite stets bis zum Stoßfänger anderer Fahrzeuge an und schaltet das Fernlicht bei komplett freier Strecke an. Die Lichtwechsel sind weich und die Strecke stets optimal ausgeleuchtet.

Beim blendfreien Fernlicht, dem neusten Stand der Fernlichtassistent-Technik, sorgen spezielle Sensoren dafür, dass dieses Dauerfernlicht ausschließlich den freien Bereich vor Ihrem Auto erhellt. Andere Verkehrsteilnehmer, die vor Ihnen fahren oder Ihnen entgegenkommen, erkennt er ebenfalls. Sie werden automatisch ausgeblendet, verbleiben quasi im Dunkel und können folglich nicht geblendet werden. Auch Weite und Breite des Lichtscheins passen sich automatisch den aktuellen Straßenverhältnissen an.