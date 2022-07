Wenig Profil kostet Sicherheit

Es ist egal, ob die Fahrzeuge im Fuhrparkmanagement intensiv genutzt werden oder weniger oft zum Einsatz kommen. Fest steht, dass die Reifen früher oder später ausgetauscht werden müssen. Oft passiert das, wenn die entsprechende Profiltiefe zu gering ist und die Pneus daher an Sicherheit einbüßen. Gesetzlich sind zwar nur mindestens 1,6 Millimeter vorgeschrieben, doch um sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen, sollte das Profil der Sommerreifen noch mindestens 3 Millimeter aufweisen, für Winterreifen sind mindestens 4 Millimeter empfehlenswert.

Wie viele Jahre schafft ein Reifen?

Doch was, wenn das Profil noch bestens ist, die Reifen aber schon einige Jahre auf dem Buckel haben? Hier entsinnen sich Autofahrer zwar, dass auch die Gummimischung altert – aber wann ist ein Reifen denn nun wirklich zu alt? Anhand der letzten vier Ziffern der DOT-Nummer auf der Seite des Reifens erkennen Sie das Jahr und die Woche, in der er hergestellt wurde. Experten wie der ADAC empfehlen, einen Winterreifen nach spätestens acht Jahren auszumustern, weil er im laufe der Zeit seine technischen Eigenschaften einbüßt. Das Material wird hart, der Grip lässt nach und der Bremsweg bei Nässe nimmt zu. Sommerreifen sollten laut ADAC nach spätestens zehn Jahren in Rente.

Nutzung und Lagerung entscheiden über die Lebensdauer

Wie lange ein Reifen hält, hängt aber natürlich auch von der Art und Weise der Nutzung sowie von seiner Lagerung ab. In der Regel sind Reifen nach ca. 40.000 Kilometer Laufleistung fällig. Wer sehr pfleglich mit ihnen umgeht, also nicht harsch bremst oder nicht viel beschleunigt, schafft aber auch gut und gerne 60.000 Kilometer oder mehr mit einem guten Restprofil. Wer hingegen Ganzjahresreifen fährt, wird häufiger wechseln müssen. Hier ist die Gummimischung für einen besseren Grip weicher und sie fahren sich schneller ab.

Möglichst lange hinauszögern können Sie die normale Reifenalterung, wenn Sie Ihre Winter- und Sommerreifen gut lagern, also beispielsweise ohne UV-Licht-Einwirkung, mit Felgen liegend und ohne Felgen stehend sowie ohne Kontakt zu Fetten, Benzin oder Lösungsmitteln. Wer all das beachtet, hat gute Chancen, die Maximalnutzungszeit zu erreichen.