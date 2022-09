Machen Sie sich miteinander bekannt

Beim E-Auto sind ein paar Dinge anders als beim Verbrenner. Um Ihr neues E-Auto effizient und ohne Stress nutzen zu können, sollten Sie es also gründlich kennenlernen. Dazu gehört etwa, dass Sie lernen, möglichst energieschonend zu fahren, sich mit der tatsächlichen Reichweite der Batterie und auch mit den Einzelheiten des Ladens vertraut machen, die Bremsenergie nutzen (Rekuperation). Auch Details wie dass man ein E-Auto am besten anders als einen Verbrenner nie ganz volllädt, um den Akku zu schonen, muss man erst mal wissen. Ebenso, wie dass Sie die Reichweite erhöhen, wenn Sie das Fahrzeug im Winter nachts in der warmen Garage parken. Tipp: Bevor Sie ein E-Auto kaufen, mieten Sie sich mal für ein Wochenende oder länger eins und kommen Sie auf den Geschmack.