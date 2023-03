Oft helfen schon einfache Reinigungsschritte

Sie haben es nicht leicht. Mal wird auf Autositzen etwas Kaffee verschüttet, dann wieder müssen sie Krümel beim Essen während der Fahrt aushalten. Ganz zu schweigen von all dem normalen Alltagsschmutz und den Wasserflecken von nasser Regenkleidung. Da kann das Material noch so strapazierfähig und die Farbe noch so unempfindlich gewählt sein – die Sitze leiden im Laufe der Zeit.



Dabei sind es gerade gepflegte Polster und Sitze, die den Innenraum eines jeden Fahrzeugs aufwerten. Haben erst einmal Flecken Einzug gehalten, ist meistens auch der unfrische Mief nicht mehr weit. Der Effekt: Man steigt gar nicht mehr so gerne ein. Doch das lässt sich glücklicherweise wieder ändern. Und dafür brauchen Sie nicht einmal unbedingt viel Equipment und lauter Spezialreiniger. Teilweise kommen Sie dabei schon mit ganz einfachen Reinigungsschritten sehr weit.

Diese Pflegetipps machen Ihre Autositze wieder wie neu: