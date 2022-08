Extreme Hitzeentwicklung unter der Motorhaube

Sommerhitze und Elektronik sind keine gute Kombination. Und da bei den modernen Fahrzeugen in jedem Fuhrpark eine ganze Menge über die Elektronik läuft, kann das zum Problem werden. Denn unter der Motorhaube wird es an sehr warmen Tagen selbst beim Parken schnell mal über 100 Grad heiß – was für die empfindliche Fahrzeugtechnik nicht gerade ideal ist. Halbleiter oder Platinen können in der prallen Sonne jenseits von ca. 85 Grad durchaus einen Knacks bekommen.

Im Schlimmstfall ist die Elektronik dann so gestört, dass gar nichts mehr geht. Oder aber die Probleme an Teilen wie dem Steuergerät zeigen sich erst mit der Zeit, nachdem Wärmeausdehnung und anschließende Abkühlung zu Haarrissen geführt haben. Auch die Batterie mag hohe Temperaturen nicht und entlädt sich dann schneller, z.B., wenn Sie das Fahrzeug wochenlang nicht bewegen und jeden Tag Gluthitze im Fahrzeug entsteht.

Wichtig ist es daher, Hitze-Schäden an Elektronik und Fahrzeugtechnik rechtzeitig abzuwenden. Das heißt zum einen, bei aufleuchtenden Kontrollleuchten immer den Fehler möglichst umgehend überprüfen zu lassen. Außerdem sollten Sie im Sommer ganz besonders alle Flüssigkeiten, vor allem die Kühlflüssigkeit, checken.

Mit viel Schatten und Schutzfolien arbeiten

Der wichtigste Ratschlag, um die empfindliche Elektronik gar nicht erst in Mitleidenschaft ziehen zu lassen, ist aber: Parken Sie unbedingt im Schatten und beachten Sie beim Abstellen des Wagens jeweils, wie die Sonne ziehen wird. Falls für die Dauer Ihres Parkaufenthalts nicht durchgängig ein Schattenplatz zu haben ist, sollten Sie im Sommer unbedingt eine Sonnenschutzfolie an der Windschutzscheibe anbringen. Schließlich sitzt nicht nur im Motorraum, sondern auch im Bereich des Armaturenbretts viel empfindliche Elektronik. Zur Not kann hier sogar ein Schutz aus Karton locker für 25 Grad weniger sorgen. Und ganz wichtig, wenn Sie im Stau stehen: Lassen Sie hier den Motor bei großer Hitze nicht zu lange im Stand laufen. Sonst entsteht dort noch mehr Hitze.