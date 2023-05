Eine unverwechselbare Nummer als Unikat

Jeder Autofahrer hat einzigartige Fingerabdrücke, die ihn identifizieren können. Das Auto hat so etwas ähnliches: die Fahrzeugidentifikationsnummer, kurz FIN genannt. Doch kennen die Nutzer im Fuhrpark die wichtigsten Fakten hierzu?

Die 17-stellige Seriennummer macht Ihr Fahrzeug eindeutig identifizierbar. Sie wurde 1981 eingeführt und ersetzt seitdem den Vorläufer, die Fahrgestellnummer. Im Gegensatz zur Fahrgestellnummer folgt die FIN dabei weltweit verbreiteten Richtlinien.

Eine Nummer, viele Orte

Viele Autofahrer wissen nicht, dass sie an einer Reihe von Stellen vermerkt ist. Der naheliegendste Ort ist die Zulassungsbescheinigung Teil 1 in Zeile E, in Teil II bei Nummer 4. Haben Sie beides gerade nicht zur Hand, können Sie direkt am Auto nachsehen. Hier ist sie in der Regel gleich mehrfach hinterlegt. So können Sie an der B-Säule des Türrahmens auf dem Typenschild nachsehen, auf der linken Seite des Armaturenbretts oder in der Bodenplatte, wo sie vor dem Vordersitz eingestanzt ist. Außerdem im Motorraum, meist an der Vorderseite des Motorblocks, oder in den hinteren Radmulden bzw. unterhalb des Ersatzrades.

Was verrät die FIN?

Die ersten drei Stellen geben beispielsweise den Weltherstellercode an, wo Region und Kraftfahrzeughersteller benannt werden. Tabellen können Ihnen genau sagen, welches Land wie abgekürzt wird. Für Europa werden die Buchstaben S bis Z verwendet. Automarken haben eigene Weltherstellercodes, zum Beispiel WOL für Opel oder WAU für Audi.

Und auch die anderen Stellen der FIN geben Aufschluss über die Details Ihres Fahrzeugs. Die Stellen 4 bis 9 legt der Hersteller fest. Sie verraten, welches Modell, welche Baureihe oder welchen Motor- und Fahrzeugtyp Sie haben. Die zehnte bis 17. Stelle wird von den Herstellern mit unterschiedlichen Informationen wie Modelljahr, Herstellerwerk und der fortlaufenden Nummer bestückt.

Gut zu wissen: Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie bestimmte Zahlen mit Buchstaben verwechseln bzw. falsch interpretieren. Um Verwechslungen auszuschließen, werden die Buchstaben I,O,Q, U und Z in der FIN nicht auftreten.