Warum verstopft die Scheibenwaschanlage?

Ohne freie Sicht ist Autofahren nicht nur eine Qual, sondern ziemlich gefährlich. Insofern sollte die Scheibenwaschanlage der Fahrzeuge im Fuhrpark stets in Bestform sein. Damit ist nicht nur gemeint, dass genügend Wischwasser und im Winter der dafür nötige Frostschutz eingefüllt ist. Die Anlage muss auch richtig ihren Dienst verrichten können.

Dem wiederum steht öfters entgegen, dass die Scheibenwaschanlage verstopfen kann. Immerhin ist sie täglich Schmutz, herumfliegenden Partikeln, Witterung sowie Insekten ausgesetzt. Kalkablagerungen spielen ebenfalls eine Rolle. Da kann es durchaus passieren, dass die Düsen schlicht so dicht verklebt sind, dass kein Wasser mehr nach außen dringen kann.

Der Schlauch ist nur selten der Grund für die Verstopfung

Das ist besonders gefährlich, wenn Sie es erst bemerken, wenn Sie während der Fahrt Schmutz beseitigen wollen. Dann entsteht mangels Wasser häufig ein extremer Schmierfilm auf der Windschutzscheibe und Sie sehen nichts.

Um das Problem zu beheben, sollten Sie checken, woran es liegt, dass nichts mehr fließt. In seltenen Fällen ist der Schlauch zwischen Düsen und Wischwasserbehälter betroffen. Sie müssen ihn vom Behälter lösen und gründlich durchspülen. Nehmen sie dafür bitte nur spezielle Reniger, sonst wird das Material möglicherweise geschädigt. Noch einfacher ist es, den Schlauch mit einer Luftpumpe zu verbinden und die Luft aufräumen zu lassen.

Mit Düsen-Feilen oder Pressluft arbeiten

Der Hauptgrund für eine Arbeitsverweigerung der Scheibenwaschanlage sind jedoch verstopfte Düsen. Sie sitzen oberhalb der Motorhaube und sollten generell regelmäßig sauber gehalten und auch von Dingen wie Herbstlaub befreit werden. Bei einer akuten Verstopfungen können Sie mit einer Nadel in die Düsen stechen, um den Schmutz zu lösen. Alternativ gibt es auch spezielle Düsen-Feilen.

Ist die Verstopfung hartnäckiger, kann man die Düsen ausbauen, sie mit Pressluft durchpusten und/oder in Entkalker legen. Das ist an sich leicht selbst zu machen. Wer dabei nicht weiterkommt, kann aber auch in der Werkstatt eine Inspektion der Scheibenwaschanlage in Auftrag geben. Das ist allerdings oft teuer, weil hier meist schnell einfach neue Ersatzteile eingebaut werden statt die Bestandteile erst einmal zu reinigen.