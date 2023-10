Schafft es das Auto noch bis zur Tankstelle?

Wenn die Reservetank-Leuchte zu blinken beginnt, verfallen manche Autofahrer in Panik: Wo ist die nächste Tankstelle? Schafft das Auto es überhaupt noch bis dorthin? Andere wiederum haben die Ruhe weg und sehen keine Eile mit dem Tanken. Wer liegt nun richtig? Die Antwort liegt wie so oft dazwischen. Tatsächlich muss im Fuhrpark kein Nutzer in wilden Aktionismus verfallen, nur weil die Tankanzeige aufleuchtet. Allerdings kann es sich auch rächen, wenn man sich von ihr so gar nicht beeindrucken lässt. Vor allem, wenn Sie dann auf der Autobahn wegen eines leeren Tanks liegen bleiben. Dafür werden dort schnell 70 Euro und sogar ein Punkt in Flensburg fällig.

Etwa fünf Liter Sprit sind bei der Reserve noch im Tank

Wer ein neueres Fahrzeugmodell fährt, sieht im Bordcomputer ohnehin wie viele Kilometer er noch fahren kann. Meistens gibt die Tankanzeige dabei weniger Restkilometer an als tatsächlich möglich sind. Außerdem gilt: Selbst wenn die Restkilometer bei Null liegen, bleibt das Auto nicht gleich stehen. Denn dann hat das Auto immer noch bis zu fünf Liter Sprit im Tank. Mit dieser Reserve kommen Sie dann in etwa noch 50 Kilometer weit, je nach Fahrstil und individuellem Verbrauch etwas mehr oder etwas weniger.

So berechnen Sie die Restkilometer exakt

Um diesen Rest ganz genau zu berechnen, müssen Sie nur bei der nächsten Restkilometeranzeige nahe Null oder bei älteren Fahrzeugen, sobald der Zeiger der Tankuhr in den roten Bereich kommt, den Tank umgehend voll auffüllen. Angenommen, Sie tanken 45 Liter nach, der Tank hat aber ein Fassungsvermögen von 50 Litern (Bedienungsanleitung checken!), dann wissen Sie, dass noch 5 Liter im Tank sind. Das ist die Größe Ihres Reservetanks. Liegt der Durchschnittsverbrauch Ihres Fahrzeugs bei 6,0 Litern (zum Beispiel im Bordcomputer nachsehen) auf 100 Kilometer, rechnen Sie jetzt Restmenge im Tank geteilt durch Durchschnittsverbrauch, mal 100. In dem Fall: 5 : 6,0 x 100 – ergibt rund 83 Restkilometer. Ausreizen sollte Sie das unabhängig von etwaigen Bußgeldern fürs Stehenbleiben wegen Benzinmangel auch deshalb nicht, weil ein leer gefahrener Tank zumindest bei älteren Fahrzeugen dem Motor schaden kann.