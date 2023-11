Das Angebot der US-Supermarktkette Walmart ist riesengroß – es umfasst auch ernsthafte Motoren. In Deutschland nach zirka zehn Jahren permanentem Misserfolg im April 2007 aus dem Handelsregister gelöscht, ist der Konzern in den USA stark vertreten – und legt sich online anscheinend sogar mit Anbietern wie Amazon an. Die Crate Engines gibt es nämlich ausschließlich online – aber wer mag, kann seinen V8 dann zusammen mit ein paar Packungen Milch und Eiern in einer Walmart-Filiale abholen.

Anbieter der Motoren ist oft nicht Walmart selbst – wie bei Amazon stellen viele kleine Händler ihre Angebote auf die Website der Supermarkt-Kette. Die Vielfalt der angebotenen Crate Engines ist beeindruckend. Manch Schrauberherz dürfte angesichts der großen Auswahl schneller schlagen: Beinahe sämtliche Varianten der Chevy Small Block Crate Engine sind genauso im Angebot wie Edelbrock-Kompressoren und angeblich universell einsetzbare Turbo-Kits im Wert von 500 Dollar (470 Euro). Natürlich gibt es auch klassische Ersatzteile wie Radlager, Öl- und Luftfilter, Zündkerzen und Batterien.

9,8-Liter-Motor am teuersten

Zu den teuersten Angeboten gehört die Blue-Print Engines Builder Series 598CI Crate Engine, die freundlicherweise bereits an eine 4L80E-Automatik gekoppelt ist (den Motor gibt es auch einzeln). Die Umlenkrollen des hubraumstarken Aggregats bestehen aus Metall und sind poliert, was in der Walmart-Anzeige den Hinweis "Deluxe Dressed" erlaubt. Der Anbieter verlangt 25.495 Dollar (23.950 Euro) für die Kombination aus 9,8-Liter-V8 und robuster Viergang-Automatik – der Versand ist im Preis enthalten. Und der Versand erfolgt nicht wie eine klassische Onlinebestellungs-Lieferung, bei der der Postbote das Paket zur Not bis in den vierten Stock schleppt – der Motor kommt in der namensgebenden Holzkiste zum Kunden. Ein Kran lädt das schwere Triebwerk vor der Haus-, Garagen- oder Gartentür ab, um alles Weitere muss sich der Käufer kümmern. Aber immerhin: Wenn der Motor dem Käufer nicht gefällt, kann er ihn kostenlos zurücksenden.

V8 mit moderner 10-Gang-Automatik

Wem fünf Liter Hubraum reichen und wer gleichzeitig eine moderne Zehngang-Automatik wünscht, der kann sich die 5.0L Coyote Crate Engine anschauen, die an genau so eine Schaltung geknüpft ist. Mit 25.352 Dollar (23.816 Euro) steht die Motor-Getriebe-Kombination im Online-Katalog. Und mit einem Gewicht von 240 Kilogramm. Für US-amerikanische Muscle-Car-Fans hat die Zahl 427 einen magischen Klang – 427 Kubikzoll bedeuten nämlich sieben Liter Hubraum. Auch solche Aggregate hat Walmart im Angebot. Die Blue-Print Engines 427CI ProSeries Stroker Crate Engine kostet beispielsweise 24.999 Dollar (23.484 Euro).

Viel Hubraum in der 6.000-Dollar-Klasse

Und Walmart hat nicht nur die Top-Aggregate aus der 20.000-Dollar-Liga im Programm. Am unteren Ende der Preisskala rangiert mit der 350CI Cruiser Crate Engine ein 5,7-Liter-V8 mit Aluminium-Zylinderköpfen, der 346 PS leistet. Den gibt es schon für 6.369 Dollar (5.983 Euro).