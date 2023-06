Tuner G-Power bietet für den Top-3er aus München in beiden Karosserievarianten drei Leistungsstufen. Die höchste Eskalationsstufe bringt 720 PS für den Biturbo-Sechszylinder.

Bei G-Power aus dem bayerischen Aichach ist der Name Programm. Mehr Power muss es sein. Im aktuellen Fall dreht sich das Tuning-Geschehen rund um den aktuellen BMW M3 – als Limousine und Touring. Für den bietet der Tuner Leistungsnachschlag in drei Portionen an. Aber auch optisch lässt sich der Mittelklasse-Sportler aufpeppen.

In drei Stufen auf 720 PS

Technisches Herzstück des Upgrades ist natürlich die Optimierung des Dreiliter-Liter-Biturbo-Reihensechszylinders (S58B30T0), der ab Werk im BMW M3 510 PS und 650 Nm bietet. Drei Leistungsstufen stehen zur Wahl: In der höchsten sorgt die Performance Software GP-720 samt Vmax-Anhebung auf 320 km/h und GP-Schubabschaltung für eine Leistung von 720 PS und 850 Nm. Abgasseitig kommt eine zur Serien-Klappensteuerung adaptive und verschiedene Soundeinstellungen bietende Sport-Abgasanlage hinzu. Die sorgt mit Sport-Downpipes mit High-Flow-200-Zellen-Metallkatalysatoren sowie neuem Mittel- und Endschalldämpfer für einen reduzierten Abgasgegendruck und einer optimierten Führung des Abgasstroms. Optisch punktet die Anlage mit Carbon ummantelten Endrohren mit 100 und 110 Millimeter Durchmesser.

Die beiden weiteren Leistungsstufen entstehen durch schlichtes Weglassen. Auf 670 PS und 800 Nm kommt der M3, wenn aus der Topversion die Downpipes gestrichen werden. Nimmt man jetzt noch den Mittelschalldämpfer weg, dann kommt der M3 immer noch auf 620 PS und 750 Nm.

Neue Felgen und Carbon-Hauben

Auch beim optischen Upgrade kann stufenweise nachgelegt werden. In die Radhäuser packt G-Power Felgen in den Dimensionen 9x20 Zoll vorn und 10,5x21 Zoll auf der Hinterachse. Zur Wahl stehen die Designs Hurricane RR und Hurricane RS – jeweils in verschiedenen Farbvarianten, aber immer mit Reifen der Dimensionen 285/30 vorn und 295/25 hinten.

Was nicht fehlen darf, an einer aktuellen Tuning-Kreation ist Carbon. G-Power bietet hier Anbauteile in klassischer Faserstruktur oder aus geschmiedetem Carbon. Entsprechend substituiert werden können die Motorhaube und Spoilerecken auf der Frontschürze. Für den Heckdeckel der Limousine hat G-Power einen aufgesetzten Spoiler im Angebot. Typischer Abrunder sind ein Carbon-Lenkrad sowie neue Teppiche für den Innenraum.