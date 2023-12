Abenteuer und Freiheit klingt immer gut, auch um Zusammenhang mit einem Van. Tuner Irmscher greift den Freizeittrend auf und schnürt für die baugleichen Vans aus der Stellantis-Modellfamilie ein Adventure-Paket.

Optikpaket und Camping-Box

Für den angesagten Cross-Look sorgen eine überarbeitete Frontschürze mit integrierter Frontspoilerlippe. Die Seitenlinie der Vans wird durch neu gezeichnete Seitenschwellerverkleidungen optisch gestreckt. Der Ansatz für die Serienheckschürze lässt die Busse satter auf der Straße stehen. Der zusätzliche Heckspoiler sorgt für mehr Abtrieb auf der Hinterachse und rundet das Aerodynamikpaket auch optisch ab. Erdverbunden geben sich die Vans mit einer Lackierung in der Farbkombination oliv/schwarz. Irmscher Adventure-Dekoraufkleber unterstreichen den neuen Look. Es sind aber auch alle Standardfarben zu haben. Verstärken lässt sich die Cross Optik mit optionalen Trittrohren und einem Frontschutzbügel in Schwarz matt sowie den neu entwickelten Irmscher Cross-Star-Felgen mit 18 Zoll Durchmesser und montierten All Terrain Reifen. Für eine ausreichende Abdeckung sorgen Radlaufverbreiterungen. Ein robuster Dachträger mit LED-Zusatzlichtleiste nimmt auch sperrige Ausrüstungsteile auf.

Den Freizeitwert steigert die optionale Multifunktions "I Box" welche innerhalb von zehn Minuten ein- und ausgebaut ist. Eingebaut bietet sie eine nahezu vollwertige Campingausstattung wie Schlaffunktion, herausnehmbare Kocheinheit, eine Spül- und Duschgelegenheit sowie Ablagefächer und Taschen.

Umgebaut werden können alle Van-Geschwister aus dem Stellantis-Konzern. Dazu zahlen der Opel Zafira, der Citroën Spacetourer, der Peugeot Traveller, der Fiat Ulysse, der Toyota Proace Verso sowie auch alle Transporterbrüder.