Der 812 Competizione, die nachgeschärfte Leichtbauversion des 812 Superfast, ist vermutlich der sportlichste Frontmotorsportwagen mit Straßenzulassung, den es jemals von Ferrari gab. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch daran noch etwas zu optimieren gäbe. Tuner Novitec hat sich auf die Suche begeben und ist dabei auch fündig geworden. Unter dem Strich gibt es noch mehr italienische Pferdchen sowie ein weiter optimiertes Fahrwerk.

V12 gewinnt 36 PS

Der Weg zu noch mehr Leistung führt bei Novitec über echtes Gold. Maßgeblich für den Zugewinn von 36 PS und 19 Nm Drehmoment ist allerdings eine neue strömungsoptimierte Abgasanlage, die zur besseren Wärmeableitung – und jetzt kommt es – optional auch komplett mit Feingold beschichtet werden kann. Neue Kats erhöhen den Durchsatz weiter. Der Kunde hat zudem die Wahl zwischen verschiedenen Varianten mit oder ohne aktives Soundmanagement durch Abgasklappen. Im Abgang setzt die Hochleistungsanlage auf zwei passend zur Kontur des Heckdiffusors beschnittene, mattschwarz beschichtete Endrohre mit 120 Millimeter Durchmesser. Unter dem Strich legt der 812 Competition in der Soundwertung zu und geht mit 866 PS und 711 Nm auf dem Datenblatt hausieren.

Mehr schwarzes Gold findet seinen Weg in die Radhäuser. Hier greift Novitec auf seine bewährte Kooperation mit der amerikanischen Radmanufaktur Vossen zurück. Zur Wahl stehen drei verschiedene Design, wobei unser Fotomodell die NF 10 ZV-Felgen trägt. Die Räder mit fünf filigranen Doppelspeichenpaaren und dem angedeuteten Zentralverschluss schaffen in den Größen 10x21 Zoll vorn und 12,5x22 Zoll auf der Hinterachse Raum für Reifen in den Dimensionen 275/30 und 335/25. Die Differenz beim Durchmesser verstärkt die Keilform des Italieners, selbst wenn zusätzlich die um 25 Millimeter kürzeren Sportfedern verbaut werden. Sollte dann die Nase in verschiedenen Fahrsituationen zu tief hängen, sorgt ein Liftsystem an der Vorderachse auf Knopfdruck für 40 Millimeter mehr Luft unter dem Bug.

Mehr als nur ein frisches Lüftchen in den Innenraum bringt Novitec auf Kundenwunsch. In Sachen Farben und Design gibt es praktisch keine Grenzen für die bis ins letzte Detail präzise verarbeiteten Interieurs in Leder, Alcantara und Carbon.