Die Todsünden auf der Autobahn

Nie den Seitenstreifen befahren

Einzige Ausnahme: Er ist freigegeben. Dann darf man natürlich auch hier fahren. Ansonsten ist er Fahrzeugen vorbehalten, die eine Panne haben. Auch bei Stau ist es verboten, den Seitenstreifen zu nutzen, um rechts an allen Stehenden vorbeizukommen. Selbst wenn man so "nur" schneller zur nächsten Ausfahrt kommen will.