© Volvo



In der Praxis war es also kein Problem, dem vernetzten Thermostat zu Hause vom Auto aus die gewünschte Raumtemperatur bei der Ankunft mitzuteilen. Von zu Hause aus dem Volvo aber per Sprachbefehl die gewünschte Wohlfühl-Temperatur bei der Abfahrt vorzugeben, funktionierte bislang nicht.