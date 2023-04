Die am 05.01.1995 geborene Australierin Renee Gracie galt früher als junges Talent im Motorsport und fuhr V8 Supercars in ihrem Heimatland. 2017 verließ sie allerdings das Cockpit und begann stattdessen, auf OnlyFans erotische Fotos und Videos zu veröffentlichen. Doch inzwischen zieht es sie wieder zurück auf die Strecke. In Perth, Australien möchte sie an der GT World Challenge Australia teilnehmen.

Renee Gracie auf Instagram

Vom Hungerlohn zur Millionärin

Eigenen Angaben zufolge verdiente Renee Gracie als Fahrerin in fünf Jahren weniger als 80.000 Dollar. Die Umgebung für Fahrerinnen beschrieb sie als “sehr toxisch“. Allein in ihren ersten 24 Stunden auf OnlyFans gibt sie an, bereits 24.000 Dollar verdient zu haben. Inzwischen ist sie schon seit ein paar Jahren dabei und verdient mit ihren Fotos und Videos angeblich mehr als 100.000 Dollar im Monat.

Comeback wurde lange geplant

Über ihr Comeback zum Motorsport sagt Gracie: “Ich habe 2021 angefangen eine Rückkehr zum Sport zu planen, als ich angefangen habe ernst zu machen, angefangen habe mit Leuten zu reden und zu entdecken, was möglich war“. In der Vergangenheit sagte Gracie bereits, sie könne sich vorstellen eine Mentorin zu sein, was den Rennsport und die Hürden, die es zu überwinden gilt, angeht.

Darüber, was sie sich von ihrer Teilnahme erhofft, verrät die Australierin: “Persönlich geht es mir darum, wieder Rennen zu fahren und die Freude und Leidenschaft am Sport wiederzuentdecken, die für mich verschwunden waren“.

Renee Gracies Comeback auf den Asphalt wird bei der GT World Challenge Australia stattfinden. Die Veranstaltung ist vom 28. bis zum 30. April geplant. Gracie wird einen Audi R8 LMS GT3 fahren und von OnlyFans gesponsert werden, derselben Plattform, durch die sie ihr Vermögen verdient hat.