Springt der Wagen gar nicht erst an, muss ein Starthilfekabel her. Damit der Elektrik nichts passiert, diese Reihenfolge einhalten: Rotes Kabel an den Pluspol der vollen, dann der leeren Batterie anbringen. Dann das schwarze Kabel an den Minuspol der vollen und zuletzt der leeren Batterie klemmen.