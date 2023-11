© Sandro Vitale



Ladehub Breuningerland: In stauanfälligem Gebiet liegt der EnBW-Ladepark 2,1 Kilometer entfernt von der A 81 (Ausfahrt B 27 Richtung Bietigheim-Bissingen) – am südlichen Haupteingang des Einkaufszentrums Breuningerland. Das hat alles zu bieten, was das Shopping-Herz begehrt. Der Ladepark selbst überzeugt aber nur durch die zwölf Schnelllader an sich. Ohne jegliche Überdachung ist die Anlage schlichtweg zu exponiert.​ Gesamtpunkte: 52 von 100, Note: befriedigend