Zoom-Meeting-G7? Für den Fond des i7 bietet BMW einen besonders großen Bildschirm an, der von der Decke klappt. Damit wäre eine Videokonferenz auch in größerer Runde schon während der Anreise denkbar. Kritiker des G7 in Elmau hätten sich die ganze Veranstaltung virtuell gewünscht.