© Sven Krieger



In den Fond gelangt man im Fünftürer zweifelsohne würdevoller als im Dreitürer. Die Dimensionen auf der Rücksitzbank sind aber identisch. Mittlerweile weiß wohl jeder, dass es hier eine ganze Ecke weniger Platz gibt als in Golf und Co. Aber: Reichen tut es in vielen Fällen allemal.